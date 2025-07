A- A+

Queimaduras HR atualiza número de queimados no período junino; aumento é de 52% em relação ao ano passado Além do número de atendimentos, houve aumento na quantidade de internações com pacientes graves

O Hospital da Restauração (HR) atualizou o balanço do número de atendimentos no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) durante o período de festas juninas deste ano. O boletim registrou um aumento de 52% de queimados em relação ao ano passado.



Ainda segundo o comunicado divulgado nesta quinta-feira (3), o número de pacientes que precisaram ficar internados também cresceu.

O HR é a unidade de referência no atendimento e tratamento de queimaduras graves em Pernambuco e fica localizado no bairro do Derby, na área central do Recife.

Em 2025, considerando as festas de Santo Antônio, São João e São Pedro, foram atendidas 70 pessoas, sendo 33 adultos e 37 crianças, das quais 36 ficaram internadas.

No ano anterior, os profissionais do CTQ atenderam 46 pacientes, dos quais 29 precisaram de internação hospitalar.

O número de pacientes internados em 2025, portanto, cresceu 25% em relação ao mesmo período de 2024.

De acordo com o chefe do setor de Queimados do HR, Marcos Barretto, apesar de já ter passado por cenários parecidos, em outros anos, o número ainda assusta.

“Me choca porque falamos sobre prevenção de queimaduras e de eventos com fogos de artifício e fogueiras há anos e parece não adiantar. As pessoas simplesmente ignoram todos os riscos e se colocam nessas situações”, disse o cirurgião plástico, que coordena o CTQ há quatro décadas.

"Este ano, muita gente com queimaduras graves nas mãos, perda parcial do membro e avulsão de dedos. Isso significa que são pacientes que ficam internados por longo período de tempo, ficam com sequelas e muitas vezes nem conseguem recuperar o movimento do membro”, complementou Marcos Barretto.

Veja também