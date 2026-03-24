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SAÚDE Hospital Santo Amaro participa de mutirão da saúde da mulher oferecendo mais de 400 procedimentos Com exames e cirurgias em diversas especialidades, ação foi considerada a maior da história do Sus

O Hospital Santo Amaro (HSA), da Santa Casa de Misericórdia do Recife, anunciou o resultado de sua participação no inédito mutirão do programa "Agora Tem Especialistas", iniciativa do Ministério da Saúde destinada especialmente à saúde da mulher, que ocorreu no último final de semana, 21 e 22 de março.

A ação foi considerada a maior da história do Sistema Único de Saúde (SUS) e conseguiu mobilizar unidades em todo o país para ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas.

Foram realizados mais de 400 procedimentos em dois dias de atendimentos no HSA. Essas assistências e acompanhamentos contribuem diretamente para reduzir as filas e para cuidado integralmente das pacientes atendidas pelo SUS.

No decorrer do mutirão, a unidade ofereceu exames como ultrassonografia de mama, endovaginal e doppler, além de cirurgias nas áreas de cirurgia geral, proctologia, ortopedia e oftalmologia. Foto: Ruan Pablo / Santa Casa de Misericórdia

No decorrer do mutirão, a unidade ofereceu exames como ultrassonografia de mama, endovaginal e doppler, além de cirurgias nas áreas de cirurgia geral, proctologia, ortopedia e oftalmologia. Foto: Ruan Pablo / Santa Casa de Misericórdia

No decorrer do mutirão, a unidade ofereceu exames como ultrassonografia de mama, endovaginal e doppler, além de cirurgias nas áreas de cirurgia geral, proctologia, ortopedia e oftalmologia. Foto: Ruan Pablo / Santa Casa de Misericórdia

No último domingo (22), o hospital recebeu a visita do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, e da secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, que acompanharam de perto os atendimentos e a organização do mutirão na unidade.

“O Hospital Santo Amaro tem uma missão clara de cuidar das pessoas com responsabilidade e qualidade. Realizar mais de 400 procedimentos em apenas dois dias mostra a capacidade da nossa equipe e o nosso compromisso em ampliar o acesso à saúde, especialmente para as mulheres que mais precisam”, afirmou o diretor geral do Hospital Santo Amaro, Iran Costa.

A participação do HSA no mutirão faz parte de um conjunto de ações que tem o intuito de acelerar atendimentos especializados, reduzir o tempo de espera e fortalecer a rede de assistência à saúde em todo o país, com ação conjunta de hospitais públicos, privados e filantrópicos.

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