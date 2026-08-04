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VAGAS

Hospital Veterinário do Recife abre seleção com 33 vagas para estágio em Medicina Veterinária

Estudantes do último período podem se inscrever até esta quarta-feira (5); estágio obrigatório é voltado às áreas de clínica, cirurgia e diagnóstico por imagem

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Hospital Veterinário do Recife (HVR)Hospital Veterinário do Recife (HVR) - Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

As inscrições para a seleção de estágio supervisionado obrigatório no Hospital Veterinário do Recife Robson José Gomes de Melo (HVR) seguem abertas até esta quarta-feira (5). Ao todo, estão sendo ofertadas 33 vagas para atuação nas áreas de clínica médica, cirurgia e diagnóstico por imagem.

O processo seletivo ocorre através da Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais (SEDA) sendo voltado a estudantes que estejam cursando o último período de Medicina Veterinária.

Para participar, é necessário encaminhar o currículo em formato PDF para o e-mail [email protected] dentro do prazo estabelecido.

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As oportunidades são distribuídas em três turnos: 12 vagas para o período das 7h às 13h, outras 12 para o horário das 13h às 19h e nove para o turno das 17h às 22h, este último com plantões aos sábados ou domingos, das 8h às 13h.

A seleção será feita por meio de análise curricular e prova prática. O resultado final será divulgado em 14 de agosto, no site da SEDA, e os aprovados iniciarão o estágio ainda no mesmo mês.

A atividade tem caráter obrigatório e não prevê remuneração, sendo válida para o cumprimento da carga horária exigida na graduação. Os selecionados atuarão durante até cinco meses, com jornada de 30 horas semanais, sob supervisão de médicos-veterinários.

Para o início das atividades, será exigida a apresentação do seguro contra acidentes pessoais e do Termo de Compromisso de Estágio emitido pela instituição de ensino.

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