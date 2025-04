A- A+

BRASIL Hospitalizações por gripe estão em alta no país, alerta Fiocruz O vírus influenza A apresenta uma alta taxa de transmissão e atinge principalmente crianças e adolescentes

A taxa de hospitalizações por gripe no Brasil continua a subir, segundo um novo boletim epidemiológico divulgado pela Fiocruz na última sexta (26). Nas últimas seis semanas, 14 capitais apresentaram crescimento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus influenza A (vírus comum da gripe).

São elas: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Outras localidades estão em nível de alerta ou de alto risco para o crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), mas com tendência a estabilização a longo prazo: Boa Vista (RR), Brasília (DF), Goiânia (GO), Macapá (AP), Palmas (TO) e Porto Velho (RO).

Ainda, de acordo com a Fiocruz, o estado com o cenário mais crítico é o Mato Grosso do Sul, pois apresenta uma incidência alta de hospitalizações pela doença.

Além disso, a alta geral de casos de SRAG tem sido alavancada, principalmente, com o aumento das hospitalizações de crianças pequenas devido ao vírus sincicial respiratório (VSR) e, em menor volume, de crianças mais velhas e adolescentes até 14 anos devido ao rinovírus.

Enquanto as hospitalizações por influenza A têm aumentado ao redor do país, o boletim não aponta um crescimento nos casos graves de Covid-19.

Lula e Geraldo Alckmin no lançamento da vacina contra a gripe - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O que fazer nesse cenário?

Para Tatiana Portella, pesquisadora do Programa de Processamento Científico da Fiocruz e do InfoGripe, o cenário pede que sejam intensificadas as medidas de prevenção pela população. Ela indica o uso de máscaras em locais fechados, dentro dos postos de saúde, além da adoção das medidas de etiqueta respiratória.

“A gente reforça também a importância da vacinação contra o vírus da influenza. Quem faz parte do grupo elegível e ainda não se vacinou deve procurar um posto de saúde o quanto antes”, orienta, em comunicado.

Sintomas de gripe

Gripe é o nome da doença causada pela contaminação com uma das cepas do vírus Influenza, que causa uma infecção do sistema respiratório.



Embora existam vários tipos do patógeno, o A e o B são os grandes responsáveis pelas epidemias sazonais, que costumam ocorrer durante o inverno. Ambos apresentam um grande potencial de transmissão.

De acordo com o Instituto Butantan — responsável por produzir a vacina da gripe usada no Brasil —, os principais sintomas são:

Febre súbita;

Tosse (geralmente seca);

Dor de cabeça;

Dores musculares e articulares;

Mal-estar;

Dor de garganta;

Coriza.

Os sinais da gripe costumam durar de cinco a sete dias, sendo que a tosse pode levar duas semanas ou mais para desaparecer.

