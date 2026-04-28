Ter, 28 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DESABAMENTO

Pernambucano morre e mais duas pessoas ficam feridas em desabamento de hotel no Ceará

A vítima se trata do recifense Italo Dantas da Silva, 29 anos. Ele residia em São Paulo e era hóspede no hotel. A informação é da TV Verdes Mares

Reportar Erro
Hotel desaba, deixa um morto e dois feridos no CearáHotel desaba, deixa um morto e dois feridos no Ceará - Foto: Instagram @sobralonline/Cortesia

O Hotel São Francisco, no município de Tianguá, interior do Ceará, desabou na manhã da segunda-feira (27). Duas pessoas ficaram feridas e um homem morreu. 

A vítima se trata do recifense Italo Dantas da Silva, 29 anos. Ele residia no estado de São Paulo e estava no hotel como hóspede. A informação é da TV Verdes Mares.

Leia também

• Sindicato rebate denúncia de ataque de motorista a paratleta no Recife: "Não houve agressão"

• Memel perdida: tutores procuram gatinha que sumiu em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

• Ciro Gomes faz discurso nacional, mas deixa em aberto se vai disputar Planalto ou governo do Ceará

Em imagens de câmeras de segurança compartilhadas com a reportagem, é possível ver o momento do desabamento. Há, inclusive, pessoas andando pela calçada e que foram surpreendidas pelo colapso da estrutura.

De acordo com a Defesa Civil do Ceará, o resgate foi conduzido junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Eles fizeram também a avaliação dos riscos estruturais do local e de deslizamentos da área.

A Defesa Civil confirmou ainda que a vítima foi encontrada sob os escombros. 

"A prioridade da Defesa Civil no momento é o mapeamento de áreas adjacentes que possam apresentar instabilidade, visando garantir  a segurança dos moradores e das equipes de resgate", completou.

O que diz o hotel
Por meio de nota, o Hotel São Francisco tratou o desabamento como um "incidente estrutural do prédio", e disse ainda que as "hospedagens estão suspensas e interditadas temporariamente".

"Pedimos que todos os hóspedes com reservas entrem em contato através dos nossos canais de atendimento para solicitar informações ou estorno dos valores pagos. Estamos prestando todo o suporte necessário e agradecemos pela compreensão", afirmou o estabelecimento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Francisco Tiangua (@hotel.saofranciscoprime)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter