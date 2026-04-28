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DESABAMENTO Pernambucano morre e mais duas pessoas ficam feridas em desabamento de hotel no Ceará A vítima se trata do recifense Italo Dantas da Silva, 29 anos. Ele residia em São Paulo e era hóspede no hotel. A informação é da TV Verdes Mares

O Hotel São Francisco, no município de Tianguá, interior do Ceará, desabou na manhã da segunda-feira (27). Duas pessoas ficaram feridas e um homem morreu.

A vítima se trata do recifense Italo Dantas da Silva, 29 anos. Ele residia no estado de São Paulo e estava no hotel como hóspede. A informação é da TV Verdes Mares.

Em imagens de câmeras de segurança compartilhadas com a reportagem, é possível ver o momento do desabamento. Há, inclusive, pessoas andando pela calçada e que foram surpreendidas pelo colapso da estrutura.

De acordo com a Defesa Civil do Ceará, o resgate foi conduzido junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Eles fizeram também a avaliação dos riscos estruturais do local e de deslizamentos da área.

A Defesa Civil confirmou ainda que a vítima foi encontrada sob os escombros.

"A prioridade da Defesa Civil no momento é o mapeamento de áreas adjacentes que possam apresentar instabilidade, visando garantir a segurança dos moradores e das equipes de resgate", completou.

O que diz o hotel

Por meio de nota, o Hotel São Francisco tratou o desabamento como um "incidente estrutural do prédio", e disse ainda que as "hospedagens estão suspensas e interditadas temporariamente".

"Pedimos que todos os hóspedes com reservas entrem em contato através dos nossos canais de atendimento para solicitar informações ou estorno dos valores pagos. Estamos prestando todo o suporte necessário e agradecemos pela compreensão", afirmou o estabelecimento.

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