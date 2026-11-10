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Hotel Ritz, em Paris, é alvo de busca em investigação sobre tráfico de mulheres contra Al-Fayed

O magnata de origem egípcia faleceu em 2023, aos 94 anos, sem nunca ter sido formalmente acusado, apesar das inúmeras denúncias apresentadas contra ele

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Magnata egípcio Mohamed Al Fayed Magnata egípcio Mohamed Al Fayed  - Foto: Shaun Curry/AFP

A polícia francesa realizou, nesta terça-feira (10), buscas em duas propriedades em Paris ligadas a Mohamed al-Fayed, o hotel Ritz e a Villa Windsor, no âmbito de uma investigação sobre uma suposta rede internacional que traficava mulheres para o falecido milionário, informou o Ministério Público à AFP.

As operações fazem parte de uma investigação iniciada em 2025, com o objetivo de localizar cúmplices do falecido magnata egípcio, ex-proprietário da luxuosa loja de departamentos londrina Harrods, e de seu irmão, Salah al-Fayed.

O Ministério Público de Paris afirma que várias pessoas foram detidas para interrogatório e que as autoridades analisarão computadores, telefones e outros dispositivos digitais.

Além disso, as autoridades realizaram operações na antiga propriedade de Mohamed al-Fayed na Costa Azul: o Castel Sainte-Thérèse, em Saint-Tropez.

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O magnata de origem egípcia faleceu em 2023, aos 94 anos, sem nunca ter sido formalmente acusado, apesar das inúmeras denúncias apresentadas contra ele. Ele foi proprietário do Ritz, da Harrods e do clube de futebol Fulham.

Ele passou temporadas na Villa Windsor, a famosa antiga residência da realeza britânica situada no Bois de Boulogne, a oeste de Paris, que a família Al-Fayed transformou em sua residência de férias favorita na capital francesa.

As vítimas relatam ter sofrido abusos em todos esses locais.

O Ministério Público de Paris abriu, em 2025, uma investigação sobre supostos crimes de tráfico de pessoas com agravantes, exploração da prostituição e estupro, com o objetivo de esclarecer uma suposta rede e localizar os cúmplices.

A unidade francesa de combate ao tráfico de pessoas ouviu pelo menos cinco denunciantes.

Paralelamente, correm no Reino Unido procedimentos judiciais referentes a supostos abusos sexuais nos quais Mohamed Al-Fayed estaria envolvido.

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