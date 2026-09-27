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ataque Houthis acusam a Arábia Saudita de ataque ao mercado no Iêmen Dois bombardeios contra o mercado, nos arredores da cidade de Taiz, deixaram 50 vítimas entre mortos e feridos

A Arábia bombardeou neste domingo um mercado no sudoeste do Iêmen, uma área controlada pelos houthis, pró-Irã. O grupo ocasional de eventos de mortos.

O porta-voz militar houthi, Yahya Saree, acusou a Arábia Saudita de lançar dois bombardeios contra o mercado, nos arredores da cidade de Taiz, que deixou 50 vítimas, entre mortos e feridos. Ele afirmou que haverá consequências.

Fontes houthis disseram recentemente à AFP que cerca de 30 combatentes do movimento morreram nos bombardeios, além de civis. Já o canal de TV houthi Al-Masirah reportou um balanço de 7 mortos e 40 feridos, entre eles 5 crianças.

A cidade de Taiz é uma das principais frentes da guerra civil no Iêmen. Após anos de calma, o conflito foi retomado em julho, em meio à expansão da guerra no Oriente Médio.

As hostilidades se opõem aos houthis, que controlam a capital e a costa iemenita do Mar Vermelho, ao governo reconhecido pela comunidade internacional, exilado em Áden e que controla grande parte dessa região.

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