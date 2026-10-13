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Guerra no Oriente Médio Houthis acusam Arábia Saudita de novos bombardeios no Iêmen após explosões em Riad Emissora al-Masirah atribuiu os bombardeios aos sauditas, sem dar mais detalhes

Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, acusaram nesta terça-feira, 13, a Arábia Saudita de realizar múltiplos ataques aéreos durante a noite contra áreas sob controle do grupo, incluindo pontos na fronteira norte do país com o reino e trechos do litoral ocidental. A Arábia Saudita não respondeu imediatamente. Os ataques ocorreram horas depois de sirenes de alerta aéreo soarem na capital saudita, Riad, e de moradores relatarem explosões.

A emissora por satélite al-Masirah, controlada pelos rebeldes, afirmou que dois ataques atingiram a ilha de Kamaran, no Mar Vermelho, sob domínio houthi, e um terceiro bombardeio atingiu o distrito de Qanawis, a cerca de 55 km a noroeste do porto de Hodeida. A TV também relatou ataques na província de Jawf, que faz fronteira com a Arábia Saudita.

A al-Masirah atribuiu os bombardeios aos sauditas, sem dar mais detalhes. Os houthis também disseram ter derrubado um drone saudita sobre a província de Saada, no norte do Iêmen, considerada um reduto do grupo e localizada na fronteira com o reino.

Além disso, os rebeldes afirmaram ter disparado um míssil balístico em direção ao Aeroporto Internacional Rei Khalid, que, segundo eles, vem sendo alvo de uma série de ataques mortais nos últimos dias.

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