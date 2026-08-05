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Guerra no Oriente Médio Houthis afirmam ter atacado navio saudita no Mar Vermelho e nova embarcação é atingida em Ormuz Ataque faz parte de uma recente escalada entre os rebeldes e a Arábia Saudita, que ameaça reacender a guerra civil no Iêmen quatro anos após as duas partes chegarem a uma trégua

Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, afirmaram nesta quarta-feira (5) que dispararam mísseis balísticos em direção a um petroleiro saudita chamado Wafa no Mar Vermelho.

O porta-voz militar dos houthis, General Yahya Sare, disse em uma declaração pré-gravada que a embarcação foi alvo no norte do Mar Vermelho, próximo à cidade portuária saudita de Yanbu, mas não forneceu evidências. Não houve comentários imediatos da Arábia Saudita.

O ataque faz parte de uma recente escalada entre os rebeldes e a Arábia Saudita, que ameaça reacender a guerra civil no Iêmen quatro anos após as duas partes chegarem a uma trégua. Em julho, os houthis anunciaram que estavam fechando o Estreito de Bab el-Mandeb, que leva ao Mar Vermelho, para embarcações ligadas à Arábia Saudita em retaliação ao bloqueio do reino ao Iêmen e a um ataque ao aeroporto internacional da capital iemenita.

Na terça-feira, 4, um navio comercial com bandeira indiana afundou no Mar Vermelho após ser atingido por um barco carregado de explosivos. Mais cedo na terça, um navio de carga relatou ter sido "atingido por um projétil desconhecido" enquanto atravessava o Estreito de Ormuz, de acordo com o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, em inglês)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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