Ter, 13 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça13/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Houthis ameaçam atacar aeroporto e refinaria de Riade se Arábia Saudita bombardear o Iêmen

"Forças Armadas iemenitas conclamam todos os cidadãos a abandonarem imediatamente e se afastarem dos alvos que nossas forças atacarão", afirmou um porta-voz militar do movimento pró-Irã

Reportar Erro
Chamas consomem uma instalação pertencente à gigante petrolífera saudita Aramco, ao sul de Riade, em 3 de outubro de 2026Chamas consomem uma instalação pertencente à gigante petrolífera saudita Aramco, ao sul de Riade, em 3 de outubro de 2026 - Foto: AFP/Divulgação

Os houthis do Iêmen advertiram nesta terça-feira (13) que atacarão o aeroporto de Riade, assim como uma refinaria na capital e a sede da petroleira estatal Aramco em Dammam, se a Arábia Saudita bombardear Sanaa.

Leia também

• Arábia Saudita alerta para ataque em Sanaa; houthis prometem resposta

• Houthis acusam Arábia Saudita de novos bombardeios no Iêmen após explosões em Riad

• Explosão no norte de Israel deixa um morto e mais de 20 feridos

"As Forças Armadas iemenitas conclamam todos os cidadãos a abandonarem imediatamente e se afastarem dos alvos que nossas forças atacarão se o inimigo saudita chegar a atacar os locais anunciados na capital, Sanaa", escreveu o porta-voz militar do movimento pró-Irã na rede social X, ao mencionar os três locais sauditas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter