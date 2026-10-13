Guerra no Oriente Médio
Houthis ameaçam atacar aeroporto e refinaria de Riade se Arábia Saudita bombardear o Iêmen
"Forças Armadas iemenitas conclamam todos os cidadãos a abandonarem imediatamente e se afastarem dos alvos que nossas forças atacarão", afirmou um porta-voz militar do movimento pró-Irã
Chamas consomem uma instalação pertencente à gigante petrolífera saudita Aramco, ao sul de Riade, em 3 de outubro de 2026 - Foto: AFP/Divulgação
Os houthis do Iêmen advertiram nesta terça-feira (13) que atacarão o aeroporto de Riade, assim como uma refinaria na capital e a sede da petroleira estatal Aramco em Dammam, se a Arábia Saudita bombardear Sanaa.
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"As Forças Armadas iemenitas conclamam todos os cidadãos a abandonarem imediatamente e se afastarem dos alvos que nossas forças atacarão se o inimigo saudita chegar a atacar os locais anunciados na capital, Sanaa", escreveu o porta-voz militar do movimento pró-Irã na rede social X, ao mencionar os três locais sauditas.