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Guerra no Oriente Médio Houthis ameaçam atacar aeroporto e refinaria de Riade se Arábia Saudita bombardear o Iêmen "Forças Armadas iemenitas conclamam todos os cidadãos a abandonarem imediatamente e se afastarem dos alvos que nossas forças atacarão", afirmou um porta-voz militar do movimento pró-Irã

Os houthis do Iêmen advertiram nesta terça-feira (13) que atacarão o aeroporto de Riade, assim como uma refinaria na capital e a sede da petroleira estatal Aramco em Dammam, se a Arábia Saudita bombardear Sanaa.

"As Forças Armadas iemenitas conclamam todos os cidadãos a abandonarem imediatamente e se afastarem dos alvos que nossas forças atacarão se o inimigo saudita chegar a atacar os locais anunciados na capital, Sanaa", escreveu o porta-voz militar do movimento pró-Irã na rede social X, ao mencionar os três locais sauditas.

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