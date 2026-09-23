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Guerra no Oriente Médio Houthis ameaçam atacar interesses americanos em caso de apoio à Arábia Saudita "Se os Estados Unidos ousarem intervir militarmente com suas frotas ou tentarem tomar o controle de Bab el-Mandeb, isto será uma linha vermelha para eles e para qualquer outro", declarou Abed Mohamed al Thawr na terça-feira (22) em Sanaa

Os houthis do Iêmen atacarão os interesses americanos na região se Washington apoiar a Arábia Saudita ou tentar uma intervenção no Estreito de Bab el-Mandeb, advertiu um conselheiro militar em entrevista à AFP.

O movimento pró-iraniano dos houthis tomou o controle no início do mês do estreito, porta de entrada para o Mar Vermelho, em combates que deixaram centenas de mortos. Também atacaram alvos sauditas, incluindo a capital, Riade, pela primeira vez em vários anos.

A Arábia Saudita, que apoia o governo do Iêmen reconhecido por boa parte da comunidade internacional, tenta conter o avanço e, segundo vários meios de comunicação, pediu ajuda militar aos Estados Unidos e a outros países para combater os houthis.

"Se os Estados Unidos ousarem intervir militarmente com suas frotas ou tentarem tomar o controle de Bab el-Mandeb, isto será uma linha vermelha para eles e para qualquer outro", declarou Abed Mohamed al Thawr na terça-feira (22) em Sanaa.

"Caso os Estados Unidos se arrisquem a apoiar a Arábia Saudita com ataques aéreos ou apoio aéreo (...), consideraremos como alvo qualquer interesse americano que se encontre ao nosso redor e não vamos descartar nada", disse.

Ele acrescentou que os houthis fechariam Bab el-Mandeb "completamente para os navios americanos".

O bloqueio imposto pelos houthis afeta o reino, principal exportador mundial de petróleo.

Os houthis afirmam que a Arábia Saudita executou centenas de ataques no Iêmen desde que os combates foram retomados em julho, o que, na prática, acabou com uma trégua de quatro anos.

A guerra civil no Iêmen ficou mais intensa com o conflito bélico deflagrado em fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, que respondeu com represálias contra as monarquias do Golfo e com o bloqueio do Estreito de Ormuz.

Thawr nega ter recebido instruções do Irã, mas afirma que são "uma aliança e um só corpo".

"O Irã é um país amigo, aliado e irmão para nós, mas não nos dá ordens. Somos independentes em nossas decisões e em nossa soberania", afirmou o conselheiro militar.

"Enquanto a Arábia Saudita insistir e continuar destruindo nosso país e atacando nosso povo, responderemos com mão de ferro", afirmou Thawr.

"Temos capacidade suficiente para colocar a Arábia Saudita em seu devido lugar, puni-la e retirá-la do jogo nos campos do petróleo e da economia", completou.

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