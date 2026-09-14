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Leia o Jornalsegunda14/09/2026
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Guerra no Oriente Médio

Houthis anunciam ataques contra alvos militares na Arábia Saudita

ONU anunciou no fim da semana que mais de 2.000 pessoas fugiram do país para o Djibuti desde quinta-feira (10), para escapar dos combates entre as forças governamentais e os insurgentes

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Esta foto, divulgada pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) do Djibuti, mostra refugiados do Iêmen aguardando para embarcar em um caminhão após fugirem dos combates entre as forças governamentais e as autoridades houthisEsta foto, divulgada pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) do Djibuti, mostra refugiados do Iêmen aguardando para embarcar em um caminhão após fugirem dos combates entre as forças governamentais e as autoridades houthis - Foto: Handout/Iom Djibouti/AFP

Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, anunciaram nesta segunda-feira (14) que lançaram “dezenas de mísseis balísticos e drones” contra alvos militares no sul da Arábia Saudita, em resposta aos ataques das forças militares do reino.

Os combatentes “executaram uma operação militar em larga escala contra instalações e infraestruturas militares, incluindo hangares de aviões de combate, radares, pistas de pouso, depósitos de munições e outros alvos situados na base aérea Rei Khalid, em Khamis Mushait”, afirmou o porta-voz militar houthi, Yahya Saree.

Os houthis já anunciaram ataques no domingo (13) contra uma base militar no sul da Arábia Saudita, país que apoia o governo iemenita reconhecido internacionalmente.

A ONU anunciou no fim da semana que mais de 2.000 pessoas fugiram do Iêmen para o Djibuti desde quinta-feira (10), para escapar dos combates entre as forças governamentais e os insurgentes.

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Os combates das últimas semanas deixaram centenas de mortos e obrigaram milhares de pessoas a abandonar suas casas.

Os houthis, que controlam boa parte do território iemenita, avançaram em poucos dias e assumiram o controle do estratégico Estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Golfo de Aden ao Mar Vermelho. Uma parte importante do comércio entre Ásia e Europa transita por esta via.

Os houthis integram o "eixo de resistência" liderado pelo Irã, que inclui também o movimento libanês Hezbollah, o palestino Hamas e grupos armados iraquianos.

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