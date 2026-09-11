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Guerra no Oriente Médio

Houthis assumem controle das duas últimas ilhas do Estreito de Bab el-Mandeb

"Tudo o que estava sob nosso controle na costa oeste caiu", disse o oficial militar do governo

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Esta imagem divulgada em 10 de setembro de 2026 pelo Centro de Mídia Ansarullah mostra o que as autoridades houthis afirmaram ser os destroços de um veículo aéreo não tripulado de combate Karayel, da Arábia SauditaEsta imagem divulgada em 10 de setembro de 2026 pelo Centro de Mídia Ansarullah mostra o que as autoridades houthis afirmaram ser os destroços de um veículo aéreo não tripulado de combate Karayel, da Arábia Saudita - Foto: Dados De Divulgação/Dados Do Copernicus Sentinel 2026/AFP

Os houthis do Iêmen tomaram as ilhas de Hanish Maior e Hanish Menor nesta sexta-feira (11), as duas últimas ilhas que ainda não estavam sob seu controle no Estreito de Bab el-Mandeb, informou à AFP um oficial militar do governo reconhecido internacionalmente.

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“Tudo o que estava sob nosso controle na costa oeste caiu”, disse o oficial, horas depois de os houthis assumirem o controle da ilha estratégica de Perim, como parte de sua campanha para consolidar o domínio sobre esse corredor marítimo vital.

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