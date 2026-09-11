Guerra no Oriente Médio
Houthis assumem controle das duas últimas ilhas do Estreito de Bab el-Mandeb
"Tudo o que estava sob nosso controle na costa oeste caiu", disse o oficial militar do governo
Esta imagem divulgada em 10 de setembro de 2026 pelo Centro de Mídia Ansarullah mostra o que as autoridades houthis afirmaram ser os destroços de um veículo aéreo não tripulado de combate Karayel, da Arábia Saudita - Foto: Dados De Divulgação/Dados Do Copernicus Sentinel 2026/AFP
Os houthis do Iêmen tomaram as ilhas de Hanish Maior e Hanish Menor nesta sexta-feira (11), as duas últimas ilhas que ainda não estavam sob seu controle no Estreito de Bab el-Mandeb, informou à AFP um oficial militar do governo reconhecido internacionalmente.
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“Tudo o que estava sob nosso controle na costa oeste caiu”, disse o oficial, horas depois de os houthis assumirem o controle da ilha estratégica de Perim, como parte de sua campanha para consolidar o domínio sobre esse corredor marítimo vital.