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Guerra no Oriente Médio Houthis assumem controle das duas últimas ilhas do Estreito de Bab el-Mandeb "Tudo o que estava sob nosso controle na costa oeste caiu", disse o oficial militar do governo

Os houthis do Iêmen tomaram as ilhas de Hanish Maior e Hanish Menor nesta sexta-feira (11), as duas últimas ilhas que ainda não estavam sob seu controle no Estreito de Bab el-Mandeb, informou à AFP um oficial militar do governo reconhecido internacionalmente.

“Tudo o que estava sob nosso controle na costa oeste caiu”, disse o oficial, horas depois de os houthis assumirem o controle da ilha estratégica de Perim, como parte de sua campanha para consolidar o domínio sobre esse corredor marítimo vital.

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