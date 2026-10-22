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Guerra no Oriente Médio

Houthis atacam Ministério da Defesa, aeroportos e Aramco em novas ofensivas na Arábia Saudita

Última operação visou o Aeroporto Internacional Abha

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Fumaça sobe de um local que foi alvo de ataques durante batalhas entre combatentes do governo iemenita apoiados pela Arábia Saudita e os houthis, apoiados pelo Irã, na frente de Jabal Han, a oeste da cidade de Taiz, em 21 de outubro de 2026Fumaça sobe de um local que foi alvo de ataques durante batalhas entre combatentes do governo iemenita apoiados pela Arábia Saudita e os houthis, apoiados pelo Irã, na frente de Jabal Han, a oeste da cidade de Taiz, em 21 de outubro de 2026 - Foto: AFP/Divulgação

O porta-voz dos houthis do Iêmen, Yah Saree, afirmou que o grupo rebelde executou, nas últimas 48 horas, quatro operações militares de alto nível contra alvos da Arábia Saudita, utilizando mísseis balísticos e drones, em resposta à agressão e escalada do reino.

Saree disse que a primeira operação visou o edifício do Ministério da Defesa da Arábia Saudita, na capital Riad, e que o impacto foi direto. A segunda teve o objetivo de atingir o Aeroporto Internacional Fahd em Dammam, o que resultou na interrupção do tráfego aéreo no aeroporto. Já a terceira ofensiva foi direcionada à companhia Aramco em Yanbu, causando um incêndio no local. A última operação visou o Aeroporto Internacional Abha.

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"A ameaça do inimigo saudita de visar o povo iemenita não passará em branco, e, caso se envolva na execução dessa ameaça, as consequências serão catastróficas e imprevisíveis para ele", alertou.

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