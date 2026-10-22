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Guerra no Oriente Médio Houthis atacam Ministério da Defesa, aeroportos e Aramco em novas ofensivas na Arábia Saudita Última operação visou o Aeroporto Internacional Abha

O porta-voz dos houthis do Iêmen, Yah Saree, afirmou que o grupo rebelde executou, nas últimas 48 horas, quatro operações militares de alto nível contra alvos da Arábia Saudita, utilizando mísseis balísticos e drones, em resposta à agressão e escalada do reino.

Saree disse que a primeira operação visou o edifício do Ministério da Defesa da Arábia Saudita, na capital Riad, e que o impacto foi direto. A segunda teve o objetivo de atingir o Aeroporto Internacional Fahd em Dammam, o que resultou na interrupção do tráfego aéreo no aeroporto. Já a terceira ofensiva foi direcionada à companhia Aramco em Yanbu, causando um incêndio no local. A última operação visou o Aeroporto Internacional Abha.

"A ameaça do inimigo saudita de visar o povo iemenita não passará em branco, e, caso se envolva na execução dessa ameaça, as consequências serão catastróficas e imprevisíveis para ele", alertou.

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