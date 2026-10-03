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INTERNACIONAL Houthis denunciam bombardeios na capital do Iêmen Os confrontos entre os houthis e a Arábia Saudita, que apoia o governo iemenita reconhecido internacionalmente, prosseguem sem trégua

O confronto entre os houthis iemenitas e a Arábia Saudita escalou neste sábado (3), com bombardeios contra Saná, segundo o movimento pró-iraniano, e chamas e uma densa coluna de fumaça sobre uma instalação da Aramco ao sul de Riade.

As autoridades sauditas não se pronunciaram de imediato sobre o incidente na instalação da Aramco, cujas causas continuavam pouco claras.

Os houthis também não reivindicaram nenhum ataque contra a instalação, embora nas últimas semanas tenham afirmado ter atacado, em duas ocasiões, infraestruturas da companhia.

Os confrontos entre os houthis e a Arábia Saudita, que apoia o governo iemenita reconhecido internacionalmente, prosseguem sem trégua desde sua retomada em julho, em uma nova escalada do conflito regional.

Segundo a rede Almasirah, ligada aos combatentes antigovernamentais, aviões sauditas "inimigos" realizaram 26 ataques aéreos ao longo do dia contra Saná, capital do Iêmen que, de acordo com os houthis, já tinha sido alvo de bombardeios na quinta-feira pela primeira vez em vários anos. O canal não forneceu informações sobre possíveis vítimas.

Correspondentes da AFP na cidade relataram ter ouvido ao menos cinco explosões em diferentes setores da capital e viram dois aviões de combate lançando mísseis.

A Almasirah também informou sobre ataques contra a rede de telecomunicações na província de Saada, reduto dos houthis no norte do Iêmen.

Os combates no Iêmen se intensificaram em setembro com uma ofensiva relâmpago dos houthis. Eles assumiram o controle da costa do Mar Vermelho, reforçando seu domínio sobre o estratégico Estreito de Bab el-Mandeb, após decretarem um bloqueio à frota saudita.

A escalada agrava ainda mais uma situação humanitária já crítica no Iêmen, mergulhado há mais de uma década em uma guerra civil. O Programa Mundial de Alimentos da ONU advertiu na sexta-feira que a crise alimentar no país mais pobre da Península Arábica ameaça tornar-se "absolutamente devastadora".

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