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Conflito Houthis dizem que sauditas lançaram 52 ataques contra o Iêmen nas últimas 24 horas O porta-voz oficial das Forças Armadas do Iêmen Yahya Saree disse que os ataques causaram mortos e feridos - entre eles mulheres e crianças - e destruição em instalações civis, como redes de telecomunicações, escolas, pontes e estradas

O porta-voz oficial das Forças Armadas do Iêmen alinhadas do movimento Houthi, Yahya Saree, afirmou nesta quarta-feira (23) que, nas últimas 24 horas, a Força Aérea saudita lançou 52 ataques aéreos e mísseis, por meio de aeronaves F-15 e Typhoon, conta o Iêmen.

Em post no X, Saree disse que os ataques causaram mortos e feridos - entre eles mulheres e crianças - e destruição em instalações civis, como redes de telecomunicações, escolas, pontes e estradas. "O total de ataques sauditas desde o início da escalada contra nosso amado país chegou a 988", acrescentou.

As alegações dos ataques diretos e números específicos provêm de fontes Houthis e não foram confirmadas de forma independente.

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