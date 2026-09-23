Qua, 23 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta23/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Houthis dizem que sauditas lançaram 52 ataques contra o Iêmen nas últimas 24 horas

O porta-voz oficial das Forças Armadas do Iêmen Yahya Saree disse que os ataques causaram mortos e feridos - entre eles mulheres e crianças - e destruição em instalações civis, como redes de telecomunicações, escolas, pontes e estradas

Reportar Erro
Esta imagem, capturada de um vídeo da AFPTV, mostra combatentes das Forças Escudo da Nação, apoiadas pela Arábia Saudita, posicionados na área de Al-Kadha, a oeste da província de Taiz, no Iêmen, em 10 de setembro de 2026Esta imagem, capturada de um vídeo da AFPTV, mostra combatentes das Forças Escudo da Nação, apoiadas pela Arábia Saudita, posicionados na área de Al-Kadha, a oeste da província de Taiz, no Iêmen, em 10 de setembro de 2026 - Foto: AFPTV/AFP

O porta-voz oficial das Forças Armadas do Iêmen alinhadas do movimento Houthi, Yahya Saree, afirmou nesta quarta-feira (23) que, nas últimas 24 horas, a Força Aérea saudita lançou 52 ataques aéreos e mísseis, por meio de aeronaves F-15 e Typhoon, conta o Iêmen.

Em post no X, Saree disse que os ataques causaram mortos e feridos - entre eles mulheres e crianças - e destruição em instalações civis, como redes de telecomunicações, escolas, pontes e estradas. "O total de ataques sauditas desde o início da escalada contra nosso amado país chegou a 988", acrescentou.

Leia também

• Combates entre forças do governo e houthis deixam dezenas de mortos no Iêmen

• Houthis do Iêmen relatam ataques de Riade, que os acusa de atacar Meca

• Riade e Cairo exigem livre navegação no Mar Vermelho ante bloqueio de rebeldes do Iêmen

As alegações dos ataques diretos e números específicos provêm de fontes Houthis e não foram confirmadas de forma independente.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter