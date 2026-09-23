Houthis dizem que sauditas lançaram 52 ataques contra o Iêmen nas últimas 24 horas
O porta-voz oficial das Forças Armadas do Iêmen Yahya Saree disse que os ataques causaram mortos e feridos - entre eles mulheres e crianças - e destruição em instalações civis, como redes de telecomunicações, escolas, pontes e estradas
O porta-voz oficial das Forças Armadas do Iêmen alinhadas do movimento Houthi, Yahya Saree, afirmou nesta quarta-feira (23) que, nas últimas 24 horas, a Força Aérea saudita lançou 52 ataques aéreos e mísseis, por meio de aeronaves F-15 e Typhoon, conta o Iêmen.
Em post no X, Saree disse que os ataques causaram mortos e feridos - entre eles mulheres e crianças - e destruição em instalações civis, como redes de telecomunicações, escolas, pontes e estradas. "O total de ataques sauditas desde o início da escalada contra nosso amado país chegou a 988", acrescentou.
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As alegações dos ataques diretos e números específicos provêm de fontes Houthis e não foram confirmadas de forma independente.