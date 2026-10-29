Qui, 29 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta29/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Houthis dizem ter atacado instalações petrolíferas e aeroportos da Arábia Saudita

Segundo o comunicado, as operações utilizaram mísseis balísticos e drones

Reportar Erro
Fumaça sobe de um local que foi alvo de ataques durante batalhas entre combatentes do governo iemenita apoiados pela Arábia Saudita e os houthis, apoiados pelo Irã, na frente de Jabal Han, a oeste da cidade de Taiz, em 21 de outubro de 2026Fumaça sobe de um local que foi alvo de ataques durante batalhas entre combatentes do governo iemenita apoiados pela Arábia Saudita e os houthis, apoiados pelo Irã, na frente de Jabal Han, a oeste da cidade de Taiz, em 21 de outubro de 2026 - Foto: AFP/Divulgação

Os Houthis do Iêmen afirmaram ter realizado seis operações militares contra alvos na Arábia Saudita, incluindo refinarias de petróleo, instalações da Saudi Aramco, aeroportos e um centro de comando militar, de acordo com um comunicado divulgado pelo grupo.

Segundo o comunicado, as operações utilizaram mísseis balísticos e drones. Entre os alvos mencionados estão a refinaria de Ras Tanura e a refinaria de Rabigh, instalações da Aramco em Buqayq, o aeroporto de Khalid, em Riad e o Aeroporto Internacional Fahd, em Dammam.

Leia também

• Bombardeio saudita no noroeste do Iêmen deixa 14 mortos, afirma canal ligado aos houthis

• Cerca de 100 combatentes morrem em novos confrontos no Iêmen

• Arábia Saudita retoma voos no aeroporto da capital apesar de ataques houthis no Iêmen.

O grupo também afirmou ter atacado um centro de comando de mobilização militar na região de Najran, deixando militares sauditas mortos e feridos.

As ações, ainda segundo o comunicado divulgado pelo X, seria uma retaliação a ataques da Arábia Saudita contra os Houthis.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter