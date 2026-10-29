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Conflito Houthis dizem ter atacado instalações petrolíferas e aeroportos da Arábia Saudita Segundo o comunicado, as operações utilizaram mísseis balísticos e drones

Os Houthis do Iêmen afirmaram ter realizado seis operações militares contra alvos na Arábia Saudita, incluindo refinarias de petróleo, instalações da Saudi Aramco, aeroportos e um centro de comando militar, de acordo com um comunicado divulgado pelo grupo.

Segundo o comunicado, as operações utilizaram mísseis balísticos e drones. Entre os alvos mencionados estão a refinaria de Ras Tanura e a refinaria de Rabigh, instalações da Aramco em Buqayq, o aeroporto de Khalid, em Riad e o Aeroporto Internacional Fahd, em Dammam.

O grupo também afirmou ter atacado um centro de comando de mobilização militar na região de Najran, deixando militares sauditas mortos e feridos.

As ações, ainda segundo o comunicado divulgado pelo X, seria uma retaliação a ataques da Arábia Saudita contra os Houthis.

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