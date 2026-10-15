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guerra Houthis do Iêmen atacam palácio presidencial em Áden, segundo fontes de segurança Moradores da cidade, localizada no sul do país, relatm ter ouvido explosões

Os houthis do Iêmen lançaram mísseis, nesta quinta-feira (15), contra o palácio presidencial de Áden, que também funciona como sede do governo reconhecido internacionalmente, informaram fontes de segurança à AFP, enquanto um jornalista observava fumaça subindo do local.

"Os mísseis houthis tiveram como alvo o palácio presidencial de Al-Maashiq, em Áden", capital provisória do governo, informaram três fontes policiais locais, que falaram sob condição de anonimato, depois que moradores da cidade, localizada no sul do país, relataram ter ouvido explosões.

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