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Houthis do Iêmen atacam palácio presidencial em Áden, segundo fontes de segurança

Moradores da cidade, localizada no sul do país, relatm ter ouvido explosões

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Houthis do Iêmen atacam palácio presidencial em Áden, segundo fontes de segurançaHouthis do Iêmen atacam palácio presidencial em Áden, segundo fontes de segurança - Foto: Google Maps / Reprodução

Os houthis do Iêmen lançaram mísseis, nesta quinta-feira (15), contra o palácio presidencial de Áden, que também funciona como sede do governo reconhecido internacionalmente, informaram fontes de segurança à AFP, enquanto um jornalista observava fumaça subindo do local.

"Os mísseis houthis tiveram como alvo o palácio presidencial de Al-Maashiq, em Áden", capital provisória do governo, informaram três fontes policiais locais, que falaram sob condição de anonimato, depois que moradores da cidade, localizada no sul do país, relataram ter ouvido explosões.

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