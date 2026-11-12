Qui, 12 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Houthis do Iêmen dizem ter atacado três instalações petrolíferas na Arábia Saudita

Desde outubro, os houthis realizam ataques quase diários, que já tiveram o oleoduto como alvo em várias ocasiões

Reportar Erro
Ao menos 11 mortos em bombardeios sauditas no Iêmen, segundo houthisAo menos 11 mortos em bombardeios sauditas no Iêmen, segundo houthis - Foto: Handout / Al-Masirah TV / AFP

Os houthis pró-Irã do Iêmen afirmaram, nesta quinta-feira (12), que atacaram, na Arábia Saudita, o oleoduto Leste-Oeste, o terminal petrolífero de Yanbu, no Mar Vermelho, e uma instalação da Aramco em Riade, no âmbito do conflito com o reino, aliado do governo iemenita.

O oleoduto, que termina em Yanbu, permite à Arábia Saudita transportar parte de seu petróleo destinado à exportação sem passar pelo Estreito de Ormuz, do outro lado da Península Arábica, bloqueado pelo Irã desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro.

Uma operação "teve como alvo a estação de bombeamento nº 7 do oleoduto Leste-Oeste com o uso de um drone" e outra "a instalação petrolífera de Yanbu com o uso de um míssil balístico", afirmou no X o porta-voz houthi Yahya Saree.

Ele também informou sobre um ataque contra uma instalação da gigante petrolífera Aramco em Riade.

Leia também

• Síria enviará milhares de soldados à Arábia e ao Iêmen para combater houthis

• Ao menos 27 mortos em bombardeios sauditas no Iêmen, segundo houthis

• Combates no oeste do Iêmen deixam mais de 300 mil deslocados, segundo ONU

Ele afirmou que esses três ataques foram bem-sucedidos, assim como os dois anteriores, que tiveram como alvo um aeroporto saudita e uma base aérea perto da fronteira com o Iêmen.

Desde a retomada do conflito iemenita em julho, após quatro anos de calmaria, a Arábia Saudita é atacada regularmente pelos houthis, em particular seus aeroportos, infraestruturas energéticas e instalações militares.

Desde outubro, os houthis realizam ataques quase diários, que já tiveram o oleoduto como alvo em várias ocasiões.

A coalizão liderada por Riade para combater os houthis em apoio ao governo iemenita anunciou, por sua vez, que interceptou vários mísseis e drones na madrugada desta quinta-feira, entre eles um drone na região de Riade e outro no leste da Arábia Saudita.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter