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Internacional Houthis do Iêmen dizem ter atacado três instalações petrolíferas na Arábia Saudita Desde outubro, os houthis realizam ataques quase diários, que já tiveram o oleoduto como alvo em várias ocasiões

Os houthis pró-Irã do Iêmen afirmaram, nesta quinta-feira (12), que atacaram, na Arábia Saudita, o oleoduto Leste-Oeste, o terminal petrolífero de Yanbu, no Mar Vermelho, e uma instalação da Aramco em Riade, no âmbito do conflito com o reino, aliado do governo iemenita.

O oleoduto, que termina em Yanbu, permite à Arábia Saudita transportar parte de seu petróleo destinado à exportação sem passar pelo Estreito de Ormuz, do outro lado da Península Arábica, bloqueado pelo Irã desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro.

Uma operação "teve como alvo a estação de bombeamento nº 7 do oleoduto Leste-Oeste com o uso de um drone" e outra "a instalação petrolífera de Yanbu com o uso de um míssil balístico", afirmou no X o porta-voz houthi Yahya Saree.

Ele também informou sobre um ataque contra uma instalação da gigante petrolífera Aramco em Riade.

Ele afirmou que esses três ataques foram bem-sucedidos, assim como os dois anteriores, que tiveram como alvo um aeroporto saudita e uma base aérea perto da fronteira com o Iêmen.

Desde a retomada do conflito iemenita em julho, após quatro anos de calmaria, a Arábia Saudita é atacada regularmente pelos houthis, em particular seus aeroportos, infraestruturas energéticas e instalações militares.

Desde outubro, os houthis realizam ataques quase diários, que já tiveram o oleoduto como alvo em várias ocasiões.

A coalizão liderada por Riade para combater os houthis em apoio ao governo iemenita anunciou, por sua vez, que interceptou vários mísseis e drones na madrugada desta quinta-feira, entre eles um drone na região de Riade e outro no leste da Arábia Saudita.

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