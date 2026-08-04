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Guerra no Oriente Médio Houthis do Iêmen dizem ter lançado drone contra aeroporto na Arábia Saudita Recentemente, o grupo pró-irã anunciou que imporiam um bloqueio à navegação ligada à Arábia Saudita que passa pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso ao Mar Vermelho

Um porta-voz militar dos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, o brigadeiro-general Yahya Saree, afirmou nesta terça-feira (4) que um drone atingiu um "alvo sensível" no aeroporto da cidade de Najran, no sudoeste da Arábia Saudita. Ele não apresentou evidências.

Saree disse que o ataque foi uma resposta ao que chamou de violação saudita do espaço aéreo do Iêmen sobre as províncias de Saada e Hajjah. Não houve comentário imediato das autoridades sauditas.

Recentemente, os Houthis anunciaram que imporiam um bloqueio à navegação ligada à Arábia Saudita que passa pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso ao Mar Vermelho. Os rebeldes há muito se opõem à Arábia Saudita e já travaram uma guerra contra o reino e seus aliados. Os principais combates cessaram com uma trégua em 2022.

Os Houthis tomaram a capital, Sanaa, e grande parte do norte do Iêmen em uma guerra civil iniciada em 2014. A Arábia Saudita liderou uma coalizão internacional contra os rebeldes e também impôs um bloqueio aéreo e marítimo às áreas controladas pelos Houthis, que foi flexibilizado nos últimos anos.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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