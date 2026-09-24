Conflito
Houthis do Iêmen "não recebem orientações" de Teerã, diz presidente iraniano
O movimento pró-Irã dos houthis assumiu neste mês o controle do Estreito de Bab el-Mandeb, porta de entrada para o Mar Vermelho, em combates que deixaram centenas de mortos
Houthis do Iêmen denunciam represálias sauditas após ofensiva que feriu dezenas - Foto: Forças da Resistência Nacional do Iêmen / AFP
O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que os houthis do Iêmen “são responsáveis por seus próprios atos” e “não recebem orientações” de Teerã, durante uma entrevista exibida nesta quinta-feira (24) pela Fox News.
“Os houthis são responsáveis por suas próprias ações. Eles não recebem orientações nossas”, disse Pezeshkian, acrescentando que mantêm “contatos com eles”, mas “não existe uma relação sistemática”.
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O movimento pró-Irã dos houthis assumiu neste mês o controle do Estreito de Bab el-Mandeb, porta de entrada para o Mar Vermelho, em combates que deixaram centenas de mortos. Eles também atacaram alvos sauditas, incluindo a capital, Riade, pela primeira vez em anos.