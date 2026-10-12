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CONFLITO 'Houthis estão se comportando muito mal', diz Trump, sobre ataques contra a Arábia Saudita Trump declarou, na última sexta-feira, que os EUA consideram se juntar aos sauditas e entrar na guerra do Iêmen

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 12, que os houthis estão "se comportando mal", ao ser questionado sobre os ataques do grupo apoiado pelo Irã a infraestruturas civis na Arábia Saudita.

"Os houthis estão se comportando muito mal. Estão se comportando muito mal. Nada bom", disse Trump a repórteres, durante rápida conversa ao sair da Casa Branca.

Após a escalada de ataques no Oriente Médio, Trump declarou, na última sexta-feira, que os EUA consideram se juntar aos sauditas e entrar na guerra do Iêmen. Neste sábado, uma ofensiva houthi ao aeroporto de Riad deixou ao menos 13 mortos e mais de 300 feridos.

Já hoje, Mohammed Al Bukhaiti, integrante do bureau político houthi, afirmou em entrevista à AFP que "se os EUA se envolverem na agressão contra o Iêmen, não vamos deliberar sobre a decisão de responder; em vez disso, haverá uma resposta rápida e dolorosa, mirando os EUA e todos os seus interesses na região"

Rússia x Ucrânia

Questionado sobre se o "cessar-fogo energético" imediato na guerra entre Rússia e Ucrânia anunciado ontem por ele teria sido violado, o republicano disse que os dois países concordaram com a trégua.

"Bem, eles concordaram. Sabe por quê? Porque eu disse que concordaram. É por isso. Eles concordaram porque eu disse que concordaram, e isso tem de ser resolvido", declarou.

De acordo com Trump, o presidente russo, Vladimir Putin, quer fazer um acordo, e é preciso fazer com que o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, também deseje o mesmo. "Acho, na verdade, que Putin quer fazer um acordo mais do que Zelensky", disse o presidente.

Trump instou os dois mandatários a se reunirem e encerrarem "essa guerra ridícula". "Neste mês, eles perderam 32.000 pessoas nessa guerra, e isso é ridículo. Então eles têm de se reunir e resolver isso".

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