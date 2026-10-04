Dom, 04 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo03/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Ataque

Houthis reivindicam ataque a instalações da Saudi Aramco e prometem novas ofensivas

Porta-voz militar dos Houthis, Yahya Saree, disse que os ataques contra a petrolífera estatal saudita em Riade e na região de Khurais foram realizados com mísseis balísticos e drones

Reportar Erro
"Continuaremos golpeando as bases do inimigo saudita criminoso e suas instalações petrolíferas com mísseis e drones", acrescentou porta-voz dos Houthis"Continuaremos golpeando as bases do inimigo saudita criminoso e suas instalações petrolíferas com mísseis e drones", acrescentou porta-voz dos Houthis - Foto: Mohammed Huwais/AFP

Os Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, reivindicaram o ataque contra duas instalações da Saudi Aramco, em meio à intensificação dos combates entre o grupo e o governo iemenita - reconhecido internacionalmente e apoiado pela Arábia Saudita.

Leia também

• Trump anuncia criação de Força de Superinteligência para proteger interesses americanos

• Merz visita Ucrânia, anuncia ajuda de 1,3 bilhão de euros e cobra Rússia nas negociações de paz

• Mídia internacional destaca polarização entre Lula e Flávio e influência de Trump na eleição

Em comunicado publicado neste domingo no X, o porta-voz militar dos Houthis, Yahya Saree, disse que os ataques contra a petrolífera estatal saudita em Riade e na região de Khurais foram realizados com mísseis balísticos e drones.

"Ambas as operações atingiram seus objetivos com sucesso, graças a Deus Altíssimo. Os impactos foram precisos, provocando grandes incêndios nos locais visados", afirmou.

"Continuaremos golpeando as bases do inimigo saudita criminoso e suas instalações petrolíferas com mísseis e drones", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter