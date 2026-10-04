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Ataque Houthis reivindicam ataque a instalações da Saudi Aramco e prometem novas ofensivas Porta-voz militar dos Houthis, Yahya Saree, disse que os ataques contra a petrolífera estatal saudita em Riade e na região de Khurais foram realizados com mísseis balísticos e drones

Os Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, reivindicaram o ataque contra duas instalações da Saudi Aramco, em meio à intensificação dos combates entre o grupo e o governo iemenita - reconhecido internacionalmente e apoiado pela Arábia Saudita.

Em comunicado publicado neste domingo no X, o porta-voz militar dos Houthis, Yahya Saree, disse que os ataques contra a petrolífera estatal saudita em Riade e na região de Khurais foram realizados com mísseis balísticos e drones.



"Ambas as operações atingiram seus objetivos com sucesso, graças a Deus Altíssimo. Os impactos foram precisos, provocando grandes incêndios nos locais visados", afirmou.

"Continuaremos golpeando as bases do inimigo saudita criminoso e suas instalações petrolíferas com mísseis e drones", acrescentou.

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