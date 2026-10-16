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Internacional Houthis reivindicam ataque com mísseis no perímetro de aeroporto do Iêmen Os houthis combatem tanto o governo iemenita reconhecido internacionalmente quando sua aliada Arábia Saudita

Dois mísseis caíram nesta sexta-feira (16) no perímetro do aeroporto da cidade de Áden, no Iêmen, capital provisória do governo apoiado pela Arábia Saudita, informaram autoridades. Os combatentes houthis, pró-Irã, assumiram a autoria do ataque.

Os houthis combatem tanto o governo iemenita reconhecido internacionalmente quando sua aliada Arábia Saudita.

Em comunicado atribuído a uma fonte militar, os houthis informaram que um ataque teve como alvo "o quartel-general do comando das forças sauditas no campo de Badr, na província de Áden", bem como um depósito de armas.

Um jornalista da AFP ouviu duas explosões no entorno do aeroporto. Segundo o departamento de segurança de Áden, "dois foguetes lançados pelo movimento houthi caíram no complexo do Aeroporto Internacional de Áden, no segundo incidente desse tipo em menos de uma semana".

Uma fonte policial disse mais cedo à AFP que dois foguetes caíram "no entorno do aeroporto de Áden", uma informação confirmada por uma segunda fonte.

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