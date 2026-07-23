CONFLITO
Houthis reivindicam ataque contra embarcações sauditas no Mar Vermelho
A ofensiva foi realizada com mísseis e drones e atingiu as embarcações identificadas como Encelia e Layla
Houthis reivindicam ataque contra embarcações sauditas no Mar Vermelho - Foto: Ansarullah Media Center / AFP
Os Houthis do Iêmen, aliados ao regime do Irã, reivindicaram o ataque contra dois petroleiros como parte do bloqueio naval imposto à Arábia Saudita no Mar Vermelho. Os navios tinham bandeira saudita.
A ofensiva foi realizada com mísseis e drones e atingiu as embarcações identificadas como Encelia e Layla, segundo comunicado dos Houthis.
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A agência de notícias estatal saudita SPA informou que o petroleiro Encelia foi atingido, o que provocou um incêndio. Já a ofensiva contra o Layla não foi confirmada.