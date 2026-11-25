Houthis respondem a novos bombardeios no Iêmen com ataque contra porto saudita
Investida ocorreu depois que os houthis ameaçaram a Arábia Saudita
A coalizão liderada pela Arábia Saudita que combate os houthis afirmou nesta quarta-feira (25) que o movimento pró-Irã atacou o porto saudita de Jizán, no Mar Vermelho, com um projétil, em resposta a bombardeios no Iêmen.
O reino é alvo frequente dos houthis pró-Irã desde a retomada das hostilidades no país vizinho, o Iêmen, onde Riade lidera uma coalizão que apoia o governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional em sua guerra contra o grupo pró-Irã.
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"Um projétil lançado pela milícia terrorista houthi caiu no porto de Jizán", escreveu o porta-voz da coalizão, Turki al Malki, em sua conta no X. Ele acrescentou que o ataque causou "danos leves, sem feridos entre a população civil".
O ataque ocorreu depois que os houthis ameaçaram a Arábia Saudita com represálias após bombardeios contra o porto iemenita de Hodeida, uma posição estratégica controlada pelo grupo no Mar Vermelho e importante para seu abastecimento.
O veículo de comunicação houthi Almasirah afirmou, nas primeiras horas do dia, que houve um "ataque contra o porto de Hodeida", um dos principais do Iêmen. Durante a tarde, informou sobre novos bombardeios, sem fornecer mais detalhes nem especificar se houve mortos ou feridos.
O Almasirah também afirmou que as forças sauditas atacaram o aeroporto internacional da região.
A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que havia pedido aos "civis" que deixassem Hodeida, confirmou posteriormente que havia "atacado capacidades operacionais no porto" daquela localidade.
O porta-voz militar houthi Yahya Saree respondeu ameaçando Riade com represálias.
"O porto de Jidá e todos os outros portos inimigos no Mar Vermelho se tornarão alvos de nossas forças caso o inimigo execute suas ameaças de bombardear o porto de Hodeida", escreveu na plataforma de mensagens Telegram.
O porta-voz pediu às pessoas que se encontram nesses portos que "os evacuem imediatamente" e aos armadores que retirem suas embarcações.
"Prontos para atacar"
Os houthis, que controlam grande parte do Iêmen desde o início da guerra civil, em 2014, intensificaram os ataques contra a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo bruto do mundo.
Desde a retomada do conflito, em julho, que abriu uma nova frente na guerra do Oriente Médio, a Arábia Saudita não conseguiu impedir os houthis de atacarem infraestruturas críticas, como instalações petrolíferas, ou alvos simbólicos, como arranha-céus na capital, Riade.
Os houthis voltaram a atacar na terça-feira a torre mais alta de Riad, um arranha-céu de 80 andares que abriga o fundo soberano saudita (PIF). Onze pessoas ficaram feridas.
Um sinal da crescente pressão sobre a Arábia Saudita foi a destituição, na semana passada, do comandante da coalizão que auxilia o governo do Iêmen na luta contra os houthis.
Na linha de frente, os houthis estão a apenas 60 quilômetros de Áden, cidade no sul do Iêmen onde fica a sede do governo reconhecido internacionalmente.
As Forças Armadas do governo iemenita afirmaram na terça-feira que os houthis "estão prontos para atacar" Áden, mas garantiram estar preparadas para enfrentá-los.