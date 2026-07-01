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Política Internacional Houve transporte sem pedágios no Estreito de Ormuz nos últimos três dias, afirma Vance O vice-presidente também voltou a ameaçar Teerã, enfatizando que, se o país persa tentar reconstruir seu programa nuclear, os "EUA têm opções"

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou nesta quarta-feira, 1, que houve transporte sem pedágios no Estreito de Ormuz nos últimos três dias. Fontes do New York Times revelaram na terça (30) que o Irã e o Omã estão avançando com planos para cobrar taxas de navios que transitam pelo estreito, apesar das objeções públicas americanas.



Em discurso na base aérea naval de Oceana, em Virginia Beach, Vance também voltou a ameaçar Teerã, enfatizando que, se o país persa tentar reconstruir seu programa nuclear, os "EUA têm opções".





Mais cedo, o vice-presidente alegou que o governo Trump tem uma vantagem nas negociações em andamento no Oriente Médio, pois já alcançou seu objetivo principal no Irã.

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