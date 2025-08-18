A- A+

Imigração Houve uso excessivo da força contra manifestantes em Los Angeles, diz HRW Dezenas de pessoas ficaram feridas por disparos de balas de borracha, granadas de efeito moral e gás lacrimogêneo lançados pela polícia a curta distância durante manifestações majoritariamente pacíficas

As forças de segurança se excederam em suas ações e houve brutalidade deliberada contra manifestantes e jornalistas nas manifestações contrárias às políticas migratórias de Donald Trump em junho, em Los Angeles, segundo um relatório da Human Rights Watch (HRW) publicado nesta segunda-feira (18).

Dezenas de pessoas ficaram feridas por disparos de balas de borracha, granadas de efeito moral e gás lacrimogêneo lançados pela polícia a curta distância durante manifestações majoritariamente pacíficas em resposta ao aumento dramático das detenções de imigrantes no sul da Califórnia.

"Membros das forças de segurança usaram força bruta, excessiva e desnecessária contra pessoas que defendiam os direitos humanos e aqueles que registravam os protestos", disse Ida Sawyer, diretora de crise, conflito e armas da HRW.



Os protestos começaram em 6 de junho devido à raiva em resposta às operações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), que recebeu a ordem do governo Trump de se concentrar nos imigrantes sem documentos na cidade, cuja população é majoritariamente latina.

As manifestações se concentraram em uma pequena área do centro de Los Angeles e foram em sua maioria pacíficas, embora em alguns momentos tenham saído do controle e resultado em cenas caóticas que levaram Trump a enviar 4 mil membros da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais à cidade, uma decisão duramente criticada pelas autoridades locais.

No relatório, a equipe da Human Rights Watch observou os protestos, visitou os locais onde ocorreram as operações em meados de junho e entrevistou dezenas de pessoas.

O relatório documentou 65 casos nos quais policiais feriram manifestantes e jornalistas, mas alertou que "é provável que o número real seja muito maior".

Em um caso, um policial atirou em três pessoas "muito de perto com projéteis de impacto cinético, causando-lhes intensa dor por vários dias".

"Antes de atirar em uma delas na virilha, o agente disse: 'Vou te machucar porque você está me distraindo'", destacou o relatório.

Também foram relatados ferimentos como fraturas ósseas, contusões, um dedo amputado e lesões graves nos olhos.

Um fotógrafo da AFP foi atingido no rosto por uma bala de borracha disparada por um policial enquanto cobria um protesto no centro de Los Angeles em 14 de junho. Pelo menos outros três jornalistas também ficaram feridos.

A Constituição dos Estados Unidos garante o direito à liberdade de expressão e ao protesto pacífico, além de proteger os cidadãos contra o uso excessivo da força por parte de agentes da lei. A Califórnia possui leis que restringem o uso de "armas menos letais" durante os protestos e protege os direitos da imprensa.

