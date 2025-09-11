A- A+

saúde HPV: quase 30% das mulheres não tomam a vacina porque desconhecem o imunizante Além disso, 25% delas acreditam não ser necessário se vacinar depois de já ter tido a primeira relação sexual

Um novo levantamento mostra que 29% das mulheres brasileiras não tomam a vacina contra o HPV (abreviação em inglês para papilomavírus humano, causador de câncer no colo do útero), porque desconhecem o imunizante. Os dados também indicam que 3 em cada 10 mulheres de 18 a 45 anos têm baixo conhecimento sobre prevenção do câncer de colo do útero.

Além disso, 25% delas acreditam não ser necessário se vacinar depois de já ter tido a primeira relação sexual e 42% delas não tomaram ou não se lembram se tomaram a vacina contra o HPV. Segundo as respostas feitas nos questionários, não houve indicação dessa forma de prevenção.

Os dados foram apresentados no 8º Simpósio Anual do EVA - Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, que começou nesta quinta-feira (11) em São Paulo.

O levantamento vem acompanhado de um cenário atual brasileiro abaixo das expectativas: em que até agosto deste ano apenas 1,5% do público de 15 a 19 anos recebeu a imunização adequada contra o HPV, de acordo com dados do Programa Nacional de Imunizações (PNI). O que motivou o Ministério da Saúde a estender a campanha de vacinação para esta faixa etária até dezembro.

Andrea Paiva Gadelha Guimarães, oncologista clínica e presidente do EVA (Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos), por sua vez, alerta que 8 mil mulheres morrem por ano de câncer de colo do útero, causado pelo HPV.

“Para mudar a realidade devastadora do câncer do colo do útero no Brasil, é fundamental que a vacinação contra o HPV seja tratada como prioridade absoluta de política pública", acrescenta Angélica Nogueira, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

Como uma pessoa contrai o HPV?

O sexo é a principal via de transmissão do HPV, que inclui:

Contato direto com a pele ou mucosa infectada;

Contato oral-genital ou manual-genital;

O HPV atinge a pele ou mucosas oral, genital ou anal do paciente. Também conhecida como condiloma acuminado, o vírus, na maioria dos casos, não gera sintomas, mas pode provocar verrugas na vagina ou pênis e câncer em homens e mulheres, a depender do tipo da infecção.

Crianças e adolescentes que receberam a primeira dose precisam se vacinar novamente?

A orientação, de modo geral, é que a vacinação seja em dose única para todas as pessoas dentro da faixa etária de 9 a 14 anos (tantos meninos como meninas). No entanto, na nova campanha do Ministério da Saúde, que vai até dezembro, pessoas entre 15 e 19 anos também poderão tomar a dose única.

Quem precisa tomar a vacina em três doses?

Os grupos (tanto de mulheres quanto homens) que precisam tomar três doses da vacina do HPV são:

Imunodeprimidos (de 9 a 45 anos);

Usuários de PrEp (15 a 45 anos); e

Pessoas com papilomatose respiratória aguda (a partir dos 2 anos de idade).

No caso de vítimas de abuso sexual, duas doses para quem tem entre 9 e 14 anos e três doses para quem tem entre 15 e 45 anos.

