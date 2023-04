A- A+

O Hospital da Restauração atualizou, na noite desta quinta-feira (27), o estado de saúde das três mulheres feridas em uma explosão após vazamento de gás de cozinha, na comunidade Roda de Fogo, nos Torrões, Zona Oeste do Recife.

De acordo com a unidade de saúde, a dona da casa onde houve o acidente, a idosa Maria Isaura Paulino, de 63 anos, ainda se encontra em estado grave. Ela teve 98% do corpo queimado e sofreu queimaduras na face, no tronco, nos braços e nas pernas.

Moradora do imóvel ao lado, Rosivane Maria da Conceição, de 42 anos, se encontra em estado estável. A mulher teve queimaduras no tórax, no dorso e no braço direito, correspondendo a cerca de 20% do corpo.

Conhecida como Neni, Marilene Pereira da Silva, de 48 anos, queimou os pés em uma grande quando socorria Maria Isaura. Levada ao Hospital da Restauração, ela recebeu alta hospitalar no início da tarde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 8h40, na rua Professor Arthur Coutinho. A área foi isolada, e a Defesa Civil foi acionada para verificar duas residências próximas que tiveram danos na estrutura.

Além das três mulheres feridas, a moradora Severina Santos, de 61 anos, que vive numa casa diante da residência onde ocorreu a explosão, passou mal após o incidente e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento dos Torrões, na Zona Oeste. Também já recebeu alta.

Morador do imóvel em cima da residência onde houve a explosão, Wellison da Silva, conhecido como Horácio, de 39 anos, e a mãe dele estavam em casa no momento do fogo, porém não se machuraram. O local também está interditado. Horácio também é proprietário de todo o imóvel, que compreende a parte superior e duas residências embaixo, onde moram Maria Isaura e Rosivane, respectivamente.

