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DOAÇÃO Hospital da Restauração convoca doadores para reforçar estoques de sangue da unidade; veja como doar Principal referência em trauma e emergência do estado, o HR utiliza sangue e hemocomponentes diariamente em diferentes situações de assistência

O Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro do Derby, Centro do Recife, iniciou uma mobilização em busca de doadores de sangue para reforçar os estoques para atender pacientes da unidade.

Principal referência em trauma e emergência do estado, o HR utiliza sangue e hemocomponentes diariamente em diferentes situações de assistência. Com isso, a manutenção dos estoques é fundamental para a continuidade do atendimento.

De acordo com a coordenadora da Agência Transfusional do Hospital da Restauração, Audrey Vasconcelos, atualmente a unidade está com estoques reduzidos de sangue A negativo e O negativo.

"Existe a necessidade real para que aumente as doações de sangue, de qualquer tipo. Devido ao perfil do HR, a transfusão de sangue faz parte da rotina, inclusive com pacientes graves que realizam transfusão maciça”, afirmou a médica hematologista e hemoterapeuta.

Atualmente a unidade está com estoques reduzidos de sangue A negativo e O negativo. | Foto: Vivian Ramos/SES-PE

Como doar

O HR possui uma unidade de coleta de sangue que funciona de domingo a domingo, das 7h15 às 12h e das 13h às 17h. O hospital tem capacidade para receber cerca de 30 doadores por dia.

O atendimento pode ser feito de forma espontânea, mas também é possível agendar previamente o horário da doação pelo telefone (81) 3181-5722.

"Grupos de doadores também podem se organizar para realizar a doação. A iniciativa contribui para reforçar os estoques de sangue e manter a assistência aos pacientes que necessitam de transfusão durante o internamento hospitalar", destacou o HR, em comunicado enviado à imprensa.

Para ser um doador de sangue, é necessário se enquadrar nos seguintes requisitos:

Estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 kg e ter idade a partir de 16 anos;



Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal;



Candidatos acima de 61 anos podem doar se forem doadores regulares, e pessoas com mais de 70 anos podem doar após avaliação médica;



O candidato deve estar alimentado e apresentar documento oficial com foto;



Para doadores acima de 60 anos, o intervalo entre as doações é de seis meses.



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