HR emite nota sobre vítimas do acidente na Avenida Abdias de Carvalho; uma criança está internada

O Hospital da Restauração, na área central do Recife, emitiu uma nota sobre estado de saúde das vítimas do grave acidente de trânsito, que ocorreu na manhã desta terça-feira (9), envolvento uma van e três carros, na Avenida Abdias de Carvalho, na Zona Oeste do Recife.



De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nove pessoas ficaram feridas. Sete delas estão no HR, e uma mulher foi socorrida para o Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde na nona vítima.



O Corpo de Bombeiros, que atuou conjuntamente no socorro dos feridos, informou que 18 pessoas foram envolvidas no acidente e receberam atendimento.



Segundo o Hospital da Restauração, os sete internados no local possuem entre 11 e 73 anos. A criança está sendo atendida na emergência pediátrica, e outros seis adultos estão na emergência de trauma da unidade de saúde.



Todos passam por exames, segundo informou o HR, que deve emitir uma nova nota ainda na manhã desta terça-feira, com atualizações sobre o estado de saúde das pessoas feridas.

