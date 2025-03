A- A+

Saúde HRA oferece vasectomia gratuita e sem fila de espera em Caruaru; saiba mais Para realizar o procedimento, é necessário ter no mínimo 21 anos ou ter pelo menos dois filhos vivos

O Hospital Regional do Agreste (HRA), localizado em Caruaru, está oferecendo cirurgia de vasectomia sem fila de espera. O procedimento, um método contraceptivo seguro e gratuito ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), faz parte do serviço de saúde do homem disponibilizado pela unidade.

Para realizar o procedimento, é necessário ter no mínimo 21 anos ou ter pelo menos dois filhos vivos. É necessário também ter plena capacidade civil e estar ciente da decisão, já que a vasectomia é um método permanente.

O interessado deve comparecer ao local portando RG, CPF, certidão de casamento, união estável ou averbação do divórcio, além das certidões de nascimento dos filhos (se houver).

Após a triagem inicial, o paciente passará por consultas com assistência social e psicologia e, posteriormente, com um urologista. O prazo mínimo entre a manifestação da vontade e a cirurgia é de 60 dias.

“O procedimento cirúrgico é simples, seguro e rápido, dura cerca de 30 minutos e conta com anestesia local. O paciente não precisa ficar internado, tem alta no mesmo dia”, explica o diretor médico do HRA, Frank Lima.



