HRA promove palestra para funcionários durante Campanha Estadual de Incentivo à Doação de Órgãos

Na última semana de maio, é realizada, em Pernambuco, a Campanha de Incentivo à Doação de Órgãos. No Hospital Regional do Agreste (HRA), onde está localizada a Central de Transplantes Macrorregional Caruaru, a campanha foi adotada através de uma palestra de conscientização sobre o tema na última terça (23). O evento contou com a participação de enfermeiros, técnicos de enfermagem, residentes, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, recepcionistas, entre outros.

As mobilizações em todos os hospitais públicos estaduais têm o objetivo de conscientizar e sensibilizar profissionais de saúde e usuários do SUS sobre a importância do diálogo acerca da doação, por conta da crescente fila de espera de pacientes que aguardam por um órgão no estado.

“É importante falar sobre todos os processos que envolvem a doação de órgãos. Desde a constatação de morte encefálica do paciente, passando pela conversa sobre o assunto com a família, que é um momento difícil, porém necessário para conseguirmos salvar vidas, até os testes que fazemos para ver se ele é apto para doação”, explicou Raianne Monteiro, coordenadora da Central de Transplantes em Caruaru.

Em 2022, foram realizados 1375 transplantes, entre órgãos sólidos e tecidos, em Pernambuco. Na lista de espera, estão registradas 2810 pessoas aguardando um órgão. Pode ser doadora qualquer pessoa que venha a morrer por morte encefálica e que sua família autorize a doação dos órgãos ou tecidos. Existe também a excessão de algumas poucas doenças, como alguns tipos de câncer e o HIV, que impedem a doação. Para doar córneas, o doador pode ter tido morte com coração parado.

