CREF realiza fiscalizações em praias de Pernambuco; atividade ilegal na RMR foi interrompida

Ir à praia já não é mais uma exclusividade para quem quer tomar sol ou banho de mar. As práticas esportivas nas areias e nos calçadões acontecem de forma cada vez mais comum.

Para garantir a segurança de quem as realiza, uma equipe do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região de Pernambuco (CREF12/PE) realizou, entre os dias 22 e 27 deste mês, a “Operação Praia Legal”. Foram vistoriadas orlas das cidades do Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Tamandaré, Itamaracá, Ipojuca e São José da Coroa Grande.

O objetivo foi coibir o exercício ilegal da profissão e orientar as pessoas que praticam atividades físicas nas praias sobre a importância de buscarem acompanhamento de um profissional.

Ao todo, foram 35 atividades fiscalizadas, entre aulas com personal, treinos funcionais e vôlei, além de 36 pessoas entre estudantes e profissionais. Desse total, uma atividade no Jaboatão dos Guararapes acabou suspensa por não contar com um profissional habilitado ao exercício da função que comandava.

Para a assessora técnica de fiscalização do CREF, Daniela Amorim, o saldo do trabalho foi positivo.

“Podemos considerar a ação como bastante positiva, visto que apenas um local com as atividades foram encerradas por não ter profissional habilitado, pois ele estava fora da área de atuação. Também aproveitamos a oportunidade para orientar a população sobre a atuação legal do profissional, que deve estar devidamente registrado no CREF, dessa forma tendo a garantia de um serviço de qualidade e segurança”, explica.

As fiscalizações da instituição, que conta com reforço de drones e câmeras corporais nos fiscais, acontecem em todos os espaços com exercícios físicos como praias, academias, escolas, parques e studios, a fim de evitar acidentes ou até mortes.

Como denunciar

Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia anônima do exercício ilegal da profissão ou de espaços clandestinos, através do site www.cref12.org.br/denuncia/.

