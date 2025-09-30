Ter, 30 de Setembro

Saúde

HSE inicia atendimento odontológico para pacientes internados na instituição

Em parceria com a Uninassau, alunos do décimo período de odontologia realizam consultas nos setores de Clínica Médica, Oncologia e UTI Geral do HSE

Estudantes de odontologia da Uninassau realizam atendimentos odontológicos em pacientes internados no Hospital de Servidores do Estado - Foto: Divulgação

Pacientes internados nos setores de Clínica Médica, Oncologia e UTI Geral do Hospital de Servidores do Estado (HSE), na Zona Norte do Recife, começaram a receber atendimento odontológico de alunos do décimo período de odontologia da Uninassau.

A iniciativa é uma parceria entre o HSE e a Uninassau e tem o intuito de ampliar a assistência multiprofissional aos internos, além de reforçar o compromisso com a formação de profissionais qualificados. 

Os atendimentos odontológicos nos leitos do HSE são realizados três vezes por semana, pela manhã e à tarde. Ao todo, 36 estudantes, divididos em grupos de seis, estarão no hospital ao longo do ano. 

Durante as ações, os estudantes realizam avaliações das condições de saúde bucal, registram a evolução clínica em prontuário e integram os achados odontológicos ao quadro sistêmico do paciente, além de orientar a equipe multiprofissional sobre cuidados bucais e planejar condutas e encaminhamentos adequados.

De acordo com a cirurgiã-dentista e preceptora da equipe, Jeanne Falcão, a presença dos estudantes contribui não só com a saúde bucal dos enfermos.

“Pacientes hospitalizados, especialmente os com imunidade comprometida, têm maior risco de infecções orais que podem se espalhar pelo corpo. O cuidado odontológico ajuda a reduzir esse risco. Além disso, melhora a mastigação e a deglutição, garantindo melhor ingestão de nutrientes”, disse.

Para os pacientes em tratamento oncológico, o atendimento odontológico é um pré-requisito antes de sessões de quimioterapia e radioterapia.

“Pessoas com câncer são sistematicamente comprometidas, por isso é extremamente importante que passem por uma avaliação odontológica antes do início das sessões, já que os efeitos colaterais das medicações atingem diretamente a boca. A prevenção ajuda a proteger a saúde do paciente, reduzir complicações e melhorar a qualidade de vida durante o tratamento oncológico”, afirmou Jeanne.

A estudante Júlia dos Santos também relatou a experiência com os pacientes, em que o acolhimento e a escuta são essenciais.

“A gente proporciona também um acolhimento, a gente escuta as histórias deles. Enquanto lavava uma prótese de uma senhora ela falou que estava muito feliz com a limpeza dos dentes, porque eles são o cartão postal dela, e que não queria que os médicos a visse sem a prótese. Outra, revelou que estava com sensação de limpeza e frescor na boca”, destacou a aluna.

Com informações da assessoria.
 

