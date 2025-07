HSE registra aumento de quase 17% no número de cirurgias gerais no segundo trimestre de 2025

A- A+

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE), que fica no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, registrou aumento no número de cirurgias gerais no segundo trimestre deste ano.

Entre os meses de abril e junho, um total de 325 procedimentos foi contabilizado pelo HSE, um crescimento de 17% em relação ao mesmo período de 2024, quando aconteceram 278 cirurgias gerais.

De acordo com a Clínica de Cirurgia Geral, a maior demanda foi de cirurgias do sistema digestivo em órgãos como o fígado, pâncreas, estômago, vesícula, além de hérnias da parede abdominal.

Outras questões recorrentes foram a retirada de cistos sebáceos, lipomas e operações para tratar hemorróidas.

“Temos uma grande demanda no HSE, e estamos trabalhando cada vez mais para possibilitar a realização dos procedimentos, de forma mais eficiente e com equipamentos modernos, a fim de permitir bons resultados aos nossos pacientes”, ressaltou Marconi Meira, chefe da Clínica de Cirurgia Geral.

A chegada de novos equipamentos e reabertura de novas salas de cirurgias, em 2024, também contribuíram para a elevação no número de cirurgias.

Foram nove mesas cirúrgicas, seis bombas de infusão, nove bisturis elétricos, dois equipamentos de ultrassom com doppler colorido; duas torres completas para videocirurgia; seis bombas de anestesia venosa e uma lâmpada de fenda para exames oftalmológicos.



