Pernambuco: sargentos da PM e dos Bombeiros são expulsos por estupro de vulnerável e fraude

Dois sargentos das forças de segurança de Pernambuco foram expulsos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros por envolvimento em crimes. Eles são acusados de estupro de vulnerável e fraude.

Um dos militares excluídos é um 3º sargento da PM, condenado a 10 anos, 3 meses e 20 dias de prisão por estupro de vulnerável, com sentença já transitada em julgado desde 1º de julho de 2021.

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (23), o sargento atraiu uma menina de 11 anos para sua residência e manteve com ela relações sexuais em diversas ocasiões.

O Conselho de Disciplina concluiu que o policial violou preceitos éticos e legais do serviço militar, recomendando assim a sua "exclusão a bem da disciplina", medida que foi homologada pela Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS).

O outro expulso é um 2º sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), acusado de emitir atestados falsos de regularidade da corporação para duas empresas privadas.

A investigação apontou ainda que ele teria recebido vantagem indevida pela emissão dos documentos falsificados.

De acordo com a portaria, os fatos foram constatados em 5 de abril de 2023, e o Conselho de Disciplina concluiu que o sargento violou normas do regulamento militar. Ele também foi excluído a bem da disciplina, por decisão da SDS.

As duas portarias foram assinadas pelo secretário estadual de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

A SDS destacou nos documentos que ambos os sargentos foram considerados incapazes de continuar integrando as fileiras das corporações, por atentarem contra a moral e os princípios da segurança pública.

