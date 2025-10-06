A- A+

Livro Hugo Monteiro Ferreira lança livro sobre os desafios de educar filhos no mundo atual O evento acontecerá na próxima quinta-feira (9), às 17h, durante a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, pela Autêntica Editora

Como criar filhos em um tempo de tanta correria, pressão e incerteza? Essa é a pergunta que move o novo livro do professor e pesquisador Hugo Monteiro Ferreira, “Agora o meu chão são as nuvens”, que será lançado na próxima quinta-feira (9), às 17h, durante a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, pela Autêntica Editora. O autor participa da mesa “Sobre as nossas famílias”, com mediação de Mirtes Renata.





Na obra, Hugo fala diretamente às famílias: sobre como os lares, que deveriam ser lugar de proteção e acolhimento, muitas vezes se tornam ambientes de violência, silêncio e distanciamento. Ele mostra que violência não é só grito ou agressão física, mas também o abandono, a indiferença e a falta de diálogo. Situações que deixam marcas profundas nas crianças e adolescentes.

Outro ponto que o autor destaca é a fragilidade dos vínculos parentais. Em meio a tantas tarefas, ao celular que nunca para e à rotina acelerada, fica difícil manter a conexão verdadeira com os filhos. O livro chama atenção para o risco de vínculos frouxos, que não conseguem sustentar emocionalmente meninos e meninas em fase de crescimento.

A presença da tecnologia também entra em cena. Cada vez mais, crianças e adolescentes trocam o convívio em família pelas horas diante das telas. Fecham-se em seus quartos, vivem conectados, mas distantes. Esse tema já foi abordado por Hugo em A geração do quarto, e retorna agora em uma reflexão ainda mais profunda.

Mas não é um livro só de críticas. Hugo aponta caminhos. Ele convida pais e mães a saírem do “chão duro” das certezas e do autoritarismo para pisar em um “chão de nuvens”, mais leve, onde educar significa escutar, dialogar, cuidar e estar presente. É um chamado para transformar a casa em espaço de confiança, afeto e acolhimento.



*Com informações da assessoria

