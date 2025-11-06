A- A+

MUNDO Humanidade vive momento "crucial" para o planeta, diz príncipe William em Belém O príncipe William falou a líderes mundiais reunidos antes do evento na Cúpula de Líderes, nesta quinta-feira (6)

A cúpula climática COP30 em Belém, no Pará, representa um momento crucial para o planeta, que exige "coragem" e comprometimento de todas as nações, disse o príncipe William da Inglaterra aos líderes mundiais reunidos antes do evento na Cúpula de Líderes, nesta quinta-feira (6).





"Estamos reunidos aqui hoje, no coração da Amazônia, em um momento crucial da história da humanidade. Um momento que exige coragem, cooperação e um compromisso inabalável com o futuro do nosso planeta", declarou o dignitário britânico em Belém.

