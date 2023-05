A- A+

Saúde Humorista é excluído do Instagram após brasileiros denunciarem piada sobre Síndrome de Down Ironia sobre boneca com a trissomia 21 revoltou familiares e Meta fechou conta por 'incentivo ao ódio discriminatório'; comediante diz que sofreu 'censura'

O humorista português Hugo Soares teve a conta excluída do Instagram após brasileiros terem feito uma série de denúncias na plataforma. O comediante divulgou nas redes sociais um vídeo no qual faz piada sobre a boneca Barbie com Síndrome de Down.

O vídeo foi gravado em um bar na região do Porto, em 28 de abril. Dois dias depois, o próprio humorista publicou um trecho da apresentação em seus perfis nas redes sociais. Na ocasião, ele se refere à boneca e diz que “a ideia não é original”, já que, segundo ele, “chineses já vendem bonecas com defeito”.

Com uma série de comentários de pessoas que têm algum tipo de relação com a causa das pessoas com Síndrome de Down — ou simplesmente desaprovam a atitude do comediante —, Hugo perdeu a conta com mais de 18 mil seguidores, e, agora, alega que sofreu “censura”.

A conta foi fechada após doze famílias do Paraná terem apresentado uma denúncia na Defensoria Pública. Com a queixa, a Meta resolveu encerrar a conta por “incentivo ao ódio discriminatório”.

“Fiz uma piada, mas as pessoas entenderam que era um comentário”, afirmou o humorista após a perda da conta.

Apesar de não rebater os comentários feitos em crítica ao vídeo, o comediante reafirma que não se arrepende e não pediu desculpas ou fez retratação pelo ocorrido. Segundo ele, aquele é apenas "o seu trabalho”, e “tudo o que faz é comédia”.

Recentemente, o humorista voltou às redes com uma nova conta. O perfil no Instagram, que agora é privado, tem apenas uma publicação e já soma 580 seguidores.

Em Portugal, a associação “Pais21 - Down Portugal” disse ao jornal SIC Notícias que usará “os mecanismos legais para responder condignamente” ao vídeo de Hugo Soares. O conteúdo, para eles, é “contra as pessoas com trissomia 21 (Síndrome de Down), causando um mal-estar e mágoa na comunidade, nas pessoas, em seus amigos e familiares”.

Veja também

"Fato traumático" Diretor da PRF pede desculpa por morte de Genivaldo de Jesus