A- A+

Famosos Humorista Marquito recebe alta hospitalar após dois meses internado Comediante completou 66 anos no dia 26 de março, enquanto ainda estava hospitalizado

Hopitalizado desde 25 de fevereiro, Marquito, comediante de 66 anos que integra o elenco do Programa do Ratinho, no SBT, recebeu alta no Hospital Beneficência Portuguesa na última segunda-feira, 27. O humorista sofreu um grave acidente de moto após ter um mal súbito enquanto dirigia.

Marquito foi inicialmente internado no Hospital Nipo-Brasileiro, e foi transferido para o Beneficência Portuguesa em março. Ao longo da internação, o humorista foi submetido a diferentes cirurgias na coluna. O artista também sofreu ferimentos no rosto e fratura na costela.

A alta do humorista foi revelada pelo G1. O Estadão entrou em contato com o Hospital Beneficência Portuguesa para confirmar a informação, mas, até o fechamento desta nota, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

No domingo, 26, Marquito, que há anos usa dentadura, recebeu uma nova prótese dentária do dentista Victor Rodrigues, que compartilhou imagens do novo sorriso do comediante. A dentadura definitiva ainda será confeccionada.

Há uma semana, Marquito informou, em postagem no Instagram, que compartilhará sua rotina de reabilitação com os fãs. "Não vou esconder a dificuldade, mas também não vou esconder a alegria porque ela sempre foi minha marca e não vou deixar o acidente levar isso de mim", escreveu, agradecendo também o apoio que recebeu desde a internação.

Ao longo da internação, Marquito foi visitado por colegas, familiares e amigos, incluindo o apresentador Raul Gil, que é tio do humorista. As visitas foram registradas em postagem nas redes sociais.

Marquito completou 66 anos no dia 26 de março, enquanto ainda estava hospitalizado. O comediante chegou a compartilhar uma postagem celebrando a data, agradecendo as orações e desejos de melhora enviadas durante o período.



Veja também