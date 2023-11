A- A+

argentina Humorista, nova primeira-dama da Argentina ficou famosa com imitações de Cristina Kirchner e Xuxa Artista argentina começou sua carreira no teatro, antes de trabalhar na televisão, onde fez fama com imitação da vice-presidente

A mais nova primeira-dama da Argentina, Fátima Flórez, namorada do presidente eleito Javier Milei, trabalha como cantora, modelo e atriz, mas ficou famosa mesmo fazendo imitações da ex-presidente argentina Cristina Kirchner.

"Quando interpreto personagens políticos como Cristina, tenho roteiristas. No Lanata eu tinha um roteirista, mas se você me perguntar, eu, Fátima, não acho que devemos opinar sobre política" disse Fátima ao jornal argentino Clarín.

Segundo a publicação, Fátima é tida como a “melhor imitadora do país”. Além de Cristina Kirchner, ela usou um tom político para imitar também María Eugenia Vidal, ex-governadora da Província de Buenos Aires, e Patricia Bullrich, que já foi ministra da Segurança.

A atriz há anos lota os teatros da Argentina com seus shows de humor, e também fez sucesso ao participar de programas de TV de sucesso como Periodismo para todos, apresentado por Jorge Lanata, e Bailando por un Sueño, com Marcelo Tinelli.

Nas participações na televisão argentina, ela já apresentou mais de 20 imitações diferentes, incluindo também figuras internacionais como a brasileira Xuxa, e as cantoras Madonna e Shakira.

"É preciso muita pesquisa, concentração e assistir milhões de vídeos para realmente captar o que é a alma do personagem, a psicologia. O tom da voz também é muito importante, os gestos, os movimentos compõem o personagem como um todo" explicou ela em entrevista à CNN em 2016.

Como começou o romance entre Milei e Florez

Os dois se conheceram em dezembro de 2022, quando participaram do programa de televisão de Mirtha Legrand. Naquele tradicional jantar televisionado, o candidato presidencial e a comediante estavam sentados um ao lado do outro. Lá eles protagonizaram uma divertida troca de palavras, em que o apresentador mediou entre as imitações de Fátima e as respostas políticas de Milei.

Na ocasião, as câmeras mostraram como eles se encaravam e como suas mãos se tocavam. Um dos momentos que mais chamou atenção desse encontro foi quando Florez imitou a apresentadora argentina Susana Giménez. Lá ele quis mostrar os anéis ao motorista e, para isso, inclinou-se com o corpo sobre o economista. “Olha, eu caio em cima do Javier”, disse ela com um sorriso no que muitos hoje veem como o início, ainda platônico na época, de seu romance.

