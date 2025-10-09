Qui, 09 de Outubro

PRÊMIO NOBEL

Húngaro László Krasznahorkai ganha Prêmio Nobel de Literatura

Romancista foi premiado "por sua obra fascinante e visionária que, em meio a um terror apocalíptico, reafirma o poder da arte"

Foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

O Prêmio Nobel de Literatura foi concedido nesta quinta-feira(9) ao escritor húngaro László Krasznahorkai, de 71 anos, anunciou o júri.

O autor foi premiado "por sua obra fascinante e visionária que, em meio a um terror apocalíptico, reafirma o poder da arte", explicou.

