PRÊMIO NOBEL
Húngaro László Krasznahorkai ganha Prêmio Nobel de Literatura
Romancista foi premiado "por sua obra fascinante e visionária que, em meio a um terror apocalíptico, reafirma o poder da arte"
Húngaro László Krasznahorkai ganha Prêmio Nobel de Literatura - Foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
O Prêmio Nobel de Literatura foi concedido nesta quinta-feira(9) ao escritor húngaro László Krasznahorkai, de 71 anos, anunciou o júri.
O autor foi premiado "por sua obra fascinante e visionária que, em meio a um terror apocalíptico, reafirma o poder da arte", explicou.