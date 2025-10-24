Hungria busca formas de contornar sanções dos EUA sobre petróleo russo, diz Orban
Os Estados Unidos impuseram na quarta-feira sanções às duas maiores produtoras de petróleo da Rússia Rosneft e Lukoil , as primeiras desde que o presidente americano, Donald Trump, voltou ao cargo
O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, afirmou nesta sexta-feira (24) que seu governo está trabalhando em "formas de contornar" as sanções dos Estados Unidos contra as empresas energéticas russas.
A Hungria, considerada o aliado mais próximo do Kremlin e de Trump na União Europeia (UE), continua dependendo em grande medida do petróleo russo, apesar da invasão da Ucrânia por Moscou.
"Quem quiser uma redução nos preços dos serviços deve defender o direito da Hungria de comprar petróleo e gás da Rússia, pelo mesmo preço que os russos ou até mais barato", declarou Orban em sua entrevista semanal no rádio.
Seu governo introduziu em 2013 um teto máximo para os preços da energia na Hungria, uma de suas principais políticas, com o objetivo de manter os preços sob controle.
"Essa batalha ainda não terminou; de fato, há sanções contra determinadas empresas petrolíferas russas (...) estamos trabalhando em formas de contornar essas sanções", acrescentou o dirigente nacionalista.
A UE também introduziu na quinta-feira novas restrições ao setor petrolífero e de gás russo no 19º pacote de sanções do bloco desde a invasão da Ucrânia em 2022.
Orban, que criticou reiteradamente as sanções da UE contra a Rússia, conseguiu uma isenção do bloco para que a Hungria possa continuar recebendo suprimentos de petróleo por meio de oleodutos.