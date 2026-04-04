Hungria: Orban pede suspensão imediata de sanções da UE contra petróleo e gás da Rússia
O presidente alertou para uma "grave crise energética" que está se aproximando da Europa em ritmo acelerado
O presidente da Hungria, Viktor Orban, afirmou neste sábado, 4, que a União Europeia precisa suspender de forma imediata as sanções aplicadas contra o petróleo e o gás natural da Rússia, a fim de amenizar os efeitos do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã sobre o mercado de energia, evitando uma "grave crise energética" que se aproxima da Europa.
"Exigimos que as sanções e restrições sobre a energia russa sejam suspensas imediatamente por Bruxelas sede da UE", afirmou Orban em pronunciamento, acrescentando que "planos que sugerem que nos desvinculemos da energia russa e adotemos a política energética de Bruxelas, que é mais cara e inacessível para as famílias, devem ser rejeitados e descartados".
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Orban alertou para uma "grave crise energética" que está se aproximando da Europa em ritmo acelerado. Tal ameaça, segundo ele, "só pode ser evitada se a UE reabastecer suas reservas de petróleo e gás na maior quantidade e velocidade possíveis, de todas as direções e fontes possíveis".
O líder húngaro pediu ainda que a UE pressione o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, abrir imediatamente o chamado oleoduto Druzhba ("Amizade", em russo), que liga a Rússia à Europa Oriental e passa pelo território ucraniano.
Tanto Hungria quanto Eslováquia, que dependem do petróleo e gás transportados pelo Druzhba, têm culpado o governo da Ucrânia por atrasar a retomada do funcionamento da infraestrutura, que foi atingida por um ataque russo em janeiro segundo os ucranianos.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast