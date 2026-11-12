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Mulheres Hungria ratificará a Convenção de Istambul sobre os direitos das mulheres Desde 2022, uma norma do governo húngaro obrigava as mulheres a ouvir os sinais vitais do feto antes de realizar um aborto

A Hungria anunciou, nesta quinta-feira (12), uma série de medidas voltadas à ampliação dos direitos das mulheres, entre elas a ratificação da Convenção de Istambul e a revogação de uma norma que as obrigava a ouvir os batimentos cardíacos do feto antes de realizar um aborto.

A Hungria é um dos poucos países da União Europeia (UE) que ainda não ratificaram a Convenção de Istambul, sobre a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica.

O primeiro-ministro húngaro, Peter Magyar, que busca marcar uma ruptura com o governo de seu antecessor, o nacionalista Viktor Orbán, anunciou que pretende ratificar o tratado.

O governo de Orbán se opunha à Convenção de Istambul por considerar que ela respaldava a chamada "ideologia de gênero".

"Estamos assumindo um compromisso claro e responsável para pôr fim à era da inação", declarou Magyar em um vídeo publicado no Facebook.

Ele também destacou que 44 deputadas de seu partido, o Tisza, haviam apresentado a iniciativa.

A Convenção de Istambul é um tratado internacional do Conselho da Europa, que entrou em vigor em 2014.

Todos os países-membros da União Europeia assinaram o documento, mas cinco deles - Bulgária, República Tcheca, Hungria, Lituânia e Eslováquia - ainda não o ratificaram.

Magyar também anunciou que o governo revogará uma norma de 2022 sobre os chamados "batimentos cardíacos do feto", que obrigava as mulheres a ouvir os sinais vitais do feto antes de realizar um aborto.

As pílulas anticoncepcionais de emergência, conhecidas como "pílulas do dia seguinte", também estarão disponíveis sem receita médica, com o objetivo de prevenir gestações indesejadas e reduzir o número de abortos, acrescentou.

Pela legislação atualmente em vigor na Hungria, o aborto é permitido até a 12ª semana de gravidez. O prazo pode ser estendido até a 24ª semana em casos de anomalias genéticas ou problemas graves no desenvolvimento fetal.

Antes de interromper a gravidez, as mulheres também devem participar de encontros com familiares e profissionais dos serviços sociais.

A associação de defesa dos direitos das mulheres Patent comemorou os anúncios.

No entanto, "ainda temos muito trabalho pela frente, já que partimos de uma situação muito desfavorável", com os piores indicadores da União Europeia, afirmou a organização em uma publicação no Facebook.

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