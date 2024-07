Hunter Biden pede que justiça desconsidere casos contra ele citando mesmo argumento de Trump

O filho do presidente Joe Biden, Hunter, solicitou nesta quinta-feira (18) à justiça federal que desconsidere os casos contra ele por posse ilegal de arma e evasão de impostos, citando um argumento legal apresentado por Donald Trump em outro processo.

Hunter Biden, de 54 anos, foi condenado em junho em Delaware por posse ilegal de uma arma em 2018, em um julgamento histórico por ser o primeiro de um filho de um presidente em exercício.

Ele também enfrenta acusações por evasão de impostos na Califórnia, em um julgamento previsto para setembro.

desconsiderem ambas as acusações, citando uma decisão de uma juíza da Flórida na segunda-feira em um casoOs advogados de Hunter solicitaram que os juízes de Delaware e Califórnia envolvendo o ex-presidente Donald Trump.

A juíza Aileen Cannon anulou uma causa penal contra Trump por má gestão de documentos sigilosos quando ele deixou a Casa Branca em 2021, ao considerar que o procurador especial Jack Smith, responsável por apresentar as acusações contra o ex-presidente, foi nomeado ilegalmente.

Os advogados de Hunter Biden argumentaram que as duas acusações contra seu cliente, que foram apresentadas por um procurador especial, devem ser desconsideradas pelo mesmo motivo estabelecido pela juíza Cannon.

"O Procurador-Geral baseou-se na mesma autoridade para nomear o procurador especial tanto no caso de Trump quanto no de Biden, e as duas nomeações deveriam ser invalidadas", disse Abbe Lowell, um dos advogados de Hunter.