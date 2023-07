A- A+

Crimes fiscais Hunter Biden se declara inocente de acusações por crimes fiscais A surpreendente reversão do acordo firmado no mês passado aconteceu após a juíza Maryellen Noreika levantar dúvidas sobre a controversa resolução

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se declarou inocente de acusações de pequenos crimes fiscais, após um acordo com promotores federais ter sido anulado em um tribunal de Delaware, nesta quarta-feira (26).

A surpreendente reversão do acordo firmado no mês passado aconteceu após a juíza Maryellen Noreika levantar dúvidas sobre a controversa resolução, que também considerava uma acusação de porte de arma contra o filho do presidente, informou a imprensa americana.

