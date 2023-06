A- A+

eua Hunter Biden se declarará culpado de contravenções fiscais e de mentir sobre uso de drogas Em acordo com a Justiça, filho do presidente concorda com condicional por entregar seu IR com atraso e poderá driblar acusação de que mentiu sobre uso de narcóticos

O filho do presidente Joe Biden, Hunter, firmou um acordo com o Departamento de Justiça para se declarar culpado de duas contravenções fiscais e evitar virar réu em um caso separado, em que teria mentido sobre seu uso de drogas ao comprar uma arma. O pacto é um dos capítulos finais de uma longa e politicamente motivada investigação iniciada durante o governo do ex-presidente Donald Trump sobre o uso de entorpecentes, as finanças e negócios financeiros do filho de seu adversário.

De acordo com documentos apresentados nesta terça à Justiça, o filho do presidente irá declarar sua culpa pelo atraso no pagamento de seus Impostos de Renda de 2017 e 2018, com valor estimado de US$ 1,2 milhão. Segundo fontes ouvidas pelo Washington Post, Hunter teria concordado em pagar a quantia e com algum tempo não especificado de liberdade condicional, potencialmente evitando a prisão.

O Departamento de Justiça irá apresentar uma acusação contra o filho do presidente, mas concordou em não levá-lo a julgamento por sua conexão com a compra de uma arma em 2018, período no qual estava consumindo drogas — algo que inviabilizaria a acusação. Em troca, Hunter concordou em permanecer longe das substâncias ilícitas por 24 meses e nunca possuir novamente uma arma de fogo.

Os termos do acordo ainda devem ser aprovados por juiz federal, e Hunter deve comparecer ao tribunal federal em Delaware nos próximos dias para ser formalmente acusado e declarar sua culpa. O incidente menso de duas semanas após Trump comparecer ao tribunal em Miami se tornar réu na Justiça Federal, acusado de pôr em risco segredos de Estado e obstruir a Justiça de recuperar documentos sigilosos que armazenou ilegalmente consigo após deixar a Casa Branca.

Diferentemente do ex-presidente, que também é réu estadual em Nova York no caso do pagamento de suborno à atriz pornô Stormy Daniels, os advogados de Hunter trabalharam por meses com o Departamento de Justiça para chegar a um acordo. O caso do filho problemático do presidente, ainda assim, deve servir de munição para os republicanos na disputa para o pleito do ano que vem, em que Trump é o favorito para ser o candidato republicano.

"Com o anúncio dos dois acordos entre meu cliente, Hunter Biden, e o Escritório da Procuradoria para o Distrito de Delaware, é de meu entendimento que a investigação de cinco anos sobre Hunter está resolvida", disse em comunicado Christopher Clark, advogado do segundo dos quatro filhos de Biden. "Sei que Hunter acredita que é importante assumir responsabilidade pelos erros que cometeu durante um período conturbado e de vícios na sua vida. Ele está ansioso para continuar sua recuperação e seguir em frente."

